Русское электротехническое общество разработало оборудование для проекта НИЦ Русгидро на о. Русский
Компания «Русское электротехническое общество» разработала и изготовила оборудование для создания зоны микросети постоянного тока.
НИЦ «Русгидро» был открыт во Владивостоке на острове Русский в 2022 году и является уникальным полигоном для исследований и отработки новых решений в области локальной энергетики, возобновляемых источников энергии и теплогенерации.
Оборудование разрабатывалось в рамках НИОКР по исследованию устойчивой совместной работы различных источников и потребителей электроэнергии с системами накопления энергии по сети постоянного тока под управлением Энергороутера.
Энергороутер — силовой инвертор СНЭ мощностью 60 кВА изготовлен на основе силовой ячейки собственной разработки РЭО.
На данный момент комплект оборудования (СНЭ, шкаф аккумуляторных батарей, шкаф преобразователей) отгружено для поставки в г. Владивосток.
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