1 день назад

1 день назад 115

Компания «Русское электротехническое общество» и ООО «Микроматика» представили совместное инновационное решение для бесперебойного и экономичного энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба и промышленных объектов:

— Гиперскейлеры и крупные ЦОД — Edge ЦОД и модульные ЦОД — Удаленные и резервные площадки

Уникальность решения

Управляемая энергетическая платформа объединяет источники бесперебойного питания (ИБП), системы накопления энергии (СНЭ) и дизель-генераторные установки (ДГУ) в единый интеллектуальный контур.

В отличие от традиционных схем, новая система превращает энергоинфраструктуру ЦОД в микрогрид с динамическим распределением энергии в реальном времени.

Главная инновация — роль АСУ ТП. Она перестала быть просто системой мониторинга и стала «единым интеллектом управления». Автоматика заранее балансирует нагрузки, накопители и генерацию, выбирая оптимальный режим работы без ожидания сбоя.

Техническая архитектура решения:

— Источник бесперебойного питания топологии онлайн — выполняет мгновенное резервирование нагрузки и улучшение качества электроэнергии за счет двойного преобразования

— Системы накопления энергии — обеспечивают компенсацию пиковых нагрузок, резервирование энергии

— Дизель-генерация (ДЭС) — гарантирует длительную автономию площадки

— АСУ ТП — осуществляет координацию режимов и мониторинг.

Разработчиком и изготовителем ИБП и СНЭ выступает «Русское электротехническое общество». В портфеле решений компании — ИБП онлайн и оффлайн мощностью от 200 кВА до 2,5 МВт для ЦОД и промышленных объектов, ИБП морского применения, системы накопления энергии от 100 кВА до 2,5 МВт, а также СНЭ высокой мощности от 5 МВт и выше.

ИБП топологии оффлайн мощностью 2,4 МВт / Фото: ООО «РЭО»

Модульный ИБП топологии онлайн (двойное преобразование) мощносью от 200 кВА с возможностью масштабирования до 2400 кВА / Фото: ООО «РЭО»

Говоря о преимуществах решения, коммерческий директор РЭО Алексей Карамян отметил, что интеграция оборудования и интеллекта в одном решении позволит заказчикам расширить сценарии эксплуатации и строить ЦОД нового поколения, где надежность закладывается на уровне архитектуры.