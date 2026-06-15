В Центральном конструкторском бюро по СПК им. Р.Е. Алексеева завершилось строительство судов на подводных крыльях «Губернатор Н.М. Баранов» и «Купец Д.В. Сироткин» проекта «Метеор 120Р». Об этом сообщает РКО.

Суда рассчитаны на перевозку 120 пассажиров на расстояние до 600 км, средняя скорость — 65 км/ч. Автономность плавания составляет 8 часов, а вместимость топливных баков обеспечивают около 10 часов хода.

«Метеор 120Р» является самым большим судном речного класса на подводных крыльях: его длина около 36 метров, а ширина — около 10 метров.

Напомним, в рамках проекта «Речные магистрали» в 2025 году перевезено порядка 33 тысячи пассажиров по 8 скоростным маршрутам, объем субсидий составил 17,7 млн рублей. В 2026 году в федеральном бюджете предусмотрено 94,8 млн рублей, перевозки будут осуществляться по 27 маршрутам. Всего планируется перевезти порядка 60 тысяч пассажиров — почти в 2 раза больше чем годом ранее. Сеть перевозок расширена до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии, а также маршрутами по Каме из Перми в Удмуртию.

В перспективе рассматривается включение в проект маршрутов по озеру Байкал и реке Амур. Для пополнения скоростного пассажирского флота действует программа льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.