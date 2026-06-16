20 тонн и 45 метров: бийский завод завершил изготовление дымовой трубы
На «ЭнергоСтройДеталь-Бийском котельном заводе» завершили изготовление дымовой трубы высотой 45 метров и диаметром 800 миллиметров. Конструкция весит больше 20 тонн. Её создали по техническим требованиям заказчика за 75 дней. Труба состоит из пяти секций. Каждую изготовили с учётом строгих требований, предъявляемых к оборудованию такого класса. Конструкция имеет крупные рёбра жёсткости, которые придают дополнительную прочность. Применяемые материалы и покрытия обеспечивают надёжную работу при любых нагрузках.
На каждом этапе производства специалисты завода контролировали качество, проверяя соответствие стандартам безопасности. После финальной проверки трубу передали на отгрузку заказчику, рассказали на предприятии.
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