1 день назад

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Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , завод «УралСпецТранс» (бренд SEVEREST, входит в Ассоциацию «Росспецмаш») начал выпускать топливозаправщики на шасси КАМАЗ-К5, которые позволяют перевозить больше топлива в условиях бездорожья и низких температур.

У модели 18 м³ полезного объёма, два независимых отсека и чемоданное сечение с низким центром тяжести. Насос — СВН-80. Цистерна выполнена из стали 09Г2С толщиной 4 мм. Колёсная формула 6×6, двигатель — КАМАЗ 910.52 460 мощностью 460 л.с. На технике установлена 16-ступенчатая МКПП 2525ТО.

Односкатная ошиновка 16.00R20 обеспечивает проходимость в экстремальных условиях, а десятиметровый рукав выдачи обеспечивает безопасную заправку крупногабаритной техники даже в стеснённых условиях объекта. Топливозаправщик соответствует всем требованиям по локализации.