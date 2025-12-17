«Манак-Авто» выпустил четырехосные раздвижные тралы
Завод «Манак-Авто» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил партию четырехосных раздвижных тралов MANAC. Об этом сообщает Telegram-канал Agroreport.
Длина полуприцепа составляет 15 580 мм и 23 580 мм в раздвинутом состоянии, а длина рабочей площадки — 11 130 мм. Ширина полуприцепа составляет 2 550 мм и 3 050 мм с уширителями, высота ССУ — 1 120 мм, а грузоподъемность — 43 500 кг. Первая ось поворотная, первая и четвёртая оси подъёмные с возможностью принудительного подъёма вне зависимости от нагрузки.
В комплектацию входят 256 точек крепления груза, два передвижных стола, карманы под коники, выдвижные оцинкованные уширители, функция «помощь при раздвижке», индикаторы нагрузки на каждую ось, четыре инструментальных ящика с общим внутренним объемом более 900 л.
