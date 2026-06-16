На Балаковской АЭС завершили замену двух парогенераторов на третьем энергоблоке. Это была плановая операция в рамках капитального ремонта. Новое оборудование изготовили на заводе «Атоммаш» в Волгодонске с учётом современных требований к безопасности и эффективности.

Каждый парогенератор имеет размеры около 15 на 4 метра и весит больше 300 тонн. Подготовка к замене велась несколько лет: специалисты тщательно прорабатывали маршрут доставки по Волге от завода-изготовителя до станции, а также готовили персонал.

Два первых парогенератора на этом блоке заменили ещё в 2019-2020 годах. Анализ того опыта, подготовка и слаженная работа сотрудников Балаковской АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта» позволили выполнить операцию почти на 40 суток быстрее планового срока — за 127 суток вместо 166.

Как отметили в Росатом, в новых парогенераторах применена усовершенствованная система раздачи питательной воды. Она существенно снижает образование отложений на стенках теплообменных трубок.

Новые парогенераторы будут работать на станции до завершения срока эксплуатации блока. Полученный опыт по их замене может быть использован на других атомных станциях России и за рубежом. Модернизация основного оборудования АЭС позволяет не только продлевать срок службы станций, но и сокращает потребность в строительстве новых энергоблоков.