За полгода грузооборот морских портов России вырос на 5,8%
За шесть месяцев 2026 года грузооборот морских портов России составил 451,5 млн тонн, что на 5,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели 13 июля в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) со ссылкой на АО «Морцентр».
По данным аналитиков, объём перевалки сухогрузов составил 224,3 млн тонн (+9,1%), наливных грузов — 227,1 млн тонн (+2,8%).
В то же время экспортных грузов было перегружено 354,7 млн тонн (+5,7%), импортных грузов — 21,3 млн тонн (+1,7%), транзитных — 34,2 млн тонн (-6,1%), каботажных — 41,3 млн тонн (+22,3%).
В региональном разрезе грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 51,2 млн тонн (+15,0%), Балтийского бассейна — 130,3 млн тонн (-4,2%), Азово-Черноморского бассейна — 132,0 млн тонн (+6,3%), Каспийского бассейна — 5,3 млн тонн (+59,7%), Дальневосточного бассейна — 132,7 млн тонн (+11,8%).
Напомним, за пять месяцев 2026 года грузооборот морских портов России вырос на 3,7%.
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