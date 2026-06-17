Производитель электроакустического оборудования «Октава ДМ», технологический партнер Госкорпорации Ростех, выводит на рынок активную распределительную систему OWS-ADS для повышения качества передачи сигнала в радиосистемах. Сплиттер предназначен для работы на площадках любого масштаба: от переговорных до концертных залов и стадионов.

Устройство позволяет использовать один комплект антенн с несколькими приемниками — до четырех двухантенных приемников типа OWS‑U2200R PRO или до двух четырехантенных приемников OWS‑U2200R. Система подает питание на каждый подключенный приемник и компенсирует потери сигнала, возникающие при его разделении.

При работе с большим количеством беспроводных микрофонов (от трех каналов и более) возникает проблема интермодуляции и взаимных помех, если антенны расположены слишком близко. Традиционное решение — использовать отдельную пару выносных антенн для каждого приемника, что загромождает сцену и ухудшает качество приема.

Антенный сплиттер OWS-ADS решает эту задачу: он позволяет обеспечить радиосигналом от единственной пары антенн массив приемников, сокращая количество кабелей и очищая радиочастотный эфир от помех.

Система отличается высокой масштабируемостью. Помимо восьми основных выходов (по четыре на каждый антенный вход) она оснащена двумя каскадными выходами. Это позволяет подключать к ней пятый двухантенный приемник или вторую такую же систему OWS-ADS, многократно увеличивая количество приемных каналов без потери качества сигнала.

Встроенный усилитель с коэффициентом шума не более 1 дБ компенсирует затухание, неизбежное при пассивном разветвлении (обычно 3 дБ на каждое деление), а также потери в длинных кабелях. В результате сигнал на всех приемниках остается стабильным и чистым.

Для активных антенн предусмотрена отдельная опция питания 12 В постоянного тока с током 0,2 А, которую при необходимости можно отключить — это повышает гибкость и безопасность при работе с пассивными антеннами. Сама система питается от сети 220 В.

Новинка будет востребована на любых объектах, где требуется многоканальный беспроводной звук: в театрах и концертных залах — для чистой и мощной передачи сигнала на все пространство сцены и зрительного зала, на стадионах и открытых площадках — для устойчивой работы на дальних дистанциях, в конференц-залах и переговорных комнатах — для аккуратного монтажа и надежности.

Кроме того, система ориентирована на мобильные звукотехнические компании, работающие на выездных мероприятиях, а также на образовательные учреждения (актовые залы).

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что OWS-ADS стала важным элементом экосистемы профессиональных беспроводных решений компании.

«Современные мероприятия, телепроекты и корпоративные площадки требуют большого количества беспроводных каналов связи со стабильной работой оборудования даже в условиях сложной радиочастотной обстановки. Новый сплиттер OWS-ADS разработан как инструмент, который помогает масштабировать беспроводную инфраструктуру без потери качества сигнала и без высоких затрат. Я уверена, что это решение будет востребовано как прокатными компаниями и интеграторами, так и заказчиками, для которых надежность аудиотракта является критически важным фактором», — подчеркнула Любовь Стальнова.