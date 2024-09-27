СЗ «Звездочка» завершил строительство батопорта

После завершения всех регламентных работ по подготовке к морской транспортировке корабелы Центра судоремонта «Звёздочка» (Архангельская область) отправили в адрес филиала «35 СРЗ» новый батопорт.

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Строительство данного гидротехнического сооружения предусмотрено в рамках реализации второго этапа проекта по реконструкции и техническому перевооружению 2-камерного сухого дока филиала.

Батопорт был изготовлен коллегами с Севмаша по заказу Центра судоремонта и будет доставлен к месту монтажа в течение нескольких дней. Подготовку к переводу батопорта в Мурманск провели строители отдела гражданского судостроения «Звёздочки», отправка от причала предприятия была организована буксирами и работниками доко-водно-такелажного цеха.

Длина сооружения составляет 77,9 м, ширина — 13,9 м, высока — более 21 м. Предназначено для отделения территории дока от внешней акватории.

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