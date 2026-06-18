«КАМАЗ» вывел на рынок новую модификацию полноприводного седельного тягача КАМАЗ-65954 с крано-манипуляторной установкой «Инман ИМ240N»

Новинка представляет собой универсальный транспортный комплекс, сочетающий возможности тягача и самопогрузчика. Данная модель разработана для транспортировки тяжёлых грузов по бездорожью и выполнения погрузочно-разгрузочных работ без привлечения сторонней техники, что позволяет перевозчику сократить простой и операционные затраты.

Автомобиль создан на базе полноприводного тяжёлого седельного тягача КАМАЗ-65954 (6×6) новейшего поколения К5. Он оснащён рядным шестицилиндровым двигателем КАМАЗ-Р6 мощностью 560 л.с. и механической 16-ступенчатой коробкой передач. Современная просторная кабина со спальным местом обеспечивает повышенный уровень комфорта для работы и отдыха водителя. В ней установлена мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,1″, с функциями навигатора, радио, системами громкой связи, воспроизведения музыки, имеются и другие полезные опции. Серийное производство базового шасси КАМАЗ-65954 стартовало в 2025 году. Тягач разработан для эксплуатации в составе автопоезда полной массой до 100 тонн и служит надёжной основой для монтажа сложного специализированного оборудования.

Что касается крано-манипуляторной установки «Инман ИМ 240N» (серия А) шарнирно-сочленённого типа, она смонтирована на заднем свесе рамы и обеспечивает высокую точность позиционирования груза, удобство работы в стеснённых условиях и компактное складывание в транспортное положение. Управление осуществляется с нижнего поста. Максимальный грузовой момент КМУ составляет 22,57 тм, максимальная грузоподъёмность на дополнительной точке подвеса (2,1 м) — 10 000 кг. На максимальном вылете стрелы в 8,1 метра установка способна поднимать до 2730 кг. Благодаря этому комплекс может перемещать тяжеловесные грузы вблизи борта и выполнять точные операции на среднем радиусе, что особенно востребовано при транспортировке спецтехники, строительных конструкций, металлопроката и оборудования.

Высокая проходимость и грузоподъёмность делают этот автомобиль незаменимым помощником для предприятий строительной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Также КАМАЗ-65954 с КМУ эффективен для работы на удалённых объектах в регионах со сложными дорожными условиями, где отсутствует твёрдое покрытие.