На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске четвертого маршрута речного электротранспорта «Лужники — Киевский». Новый маршрут соединил три района: Хамовники, Раменки и Дорогомилово, его протяжённость составляет около 5 км. В этом году также запланировано продление третьего маршрута «Новоспасский — ЗИЛ».

Зарядка электросудов осуществляется от береговых зарядных станций «Берёза» разработки и производства компании «Русское электротехническое общество».

С момента запуска регулярного речного электротранспорта в Москве установлено уже 8 таких станций мощностью 600 и 900 кВА. Они работают на плавучих причалах и пунктах отстоя флота, обеспечивая безопасную зарядку судов.

Оборудование РЭО функционирует на всех четырёх регулярных маршрутах, подтверждая надёжность отечественного решения для городского электротранспорта

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