Торжественное открытие прошло в рамках XVII Международного IT‑Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Югорский физико‑математический лицей основан в 2002 году и зарекомендовал себя как одно из ведущих образовательных учреждений России для одарённых детей в области математики, физики и информатики.

Новое здание рассчитано на учащихся 7-11‑х классов: с 2026-2027 учебного года здесь будут функционировать 14 классов‑комплектов с охватом 350 обучающихся.

Лицей представляет собой современный образовательный кластер с многофункциональным пространством: учебными аудиториями, творческими мастерскими, комьюнити‑зонами, современной библиотекой, спортивными залами, скалодромом, лабораториями для программирования, изучения физики и химии, а также зонами для занятий робототехникой и искусственным интеллектом. Расположение вблизи заповедника «Самаровский чугас» открывает дополнительные возможности для экологического и научного просвещения.

Ключевые направления лицея включают углублённое изучение IT‑дисциплин (информационные технологии, программирование, кибербезопасность, робототехника), проектную деятельность (участие в хакатонах, программе «Индивидуальный проект», проектах «Большая перемена», школах‑партнёрах «Сириуса») и сетевое взаимодействие с IT‑компаниями, которое предусматривает стажировки и практику для учащихся.

С открытием нового здания запускается образовательный кластер по дополнительному образованию, включающий интеллектуальные робототехнические системы, БПЛА и БАС, медиацентр, искусственный интеллект, школы юных математиков, информатиков и физиков, а также направления по геномному редактированию и инженерным биологическим системам.

На базе лицея работает региональный Ресурсный центр по развитию физико‑математического и цифрового образования. Он ежегодно организует мероприятия для школьников и педагогов Югры — Дни математики, профильные школы, научную сессию старшеклассников, физико‑математический турнир, — проводит обучение по математике и физике в очном и дистанционном форматах, организует лекции и семинары в муниципалитетах округа. Активные лицеисты ведут кружковые занятия по математике для учеников 5-6‑х классов из общеобразовательных школ региона.

С 2025 года лицей стал площадкой проведения Московской олимпиады школьников по экономике. За период с 2004 по 2025 год он выпустил 1500 учеников — все продолжили получать высшее образование, причём более половины ежегодно поступают в ведущие вузы страны, такие как Санкт‑Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Санкт‑Петербургский национальный исследовательский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение в лицее проходит на основе индивидуального отбора. Иногородним учащимся предоставляется бесплатное проживание в общежитиях.

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