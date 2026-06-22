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artal Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Алтайском крае открыли новый завод по переработке мёда

19 июня в Новоалтайске состоялось открытие производственной площадки ООО «Тансау». Предприятие будет заниматься переработкой алтайского мёда и выпуском готовой продукции, в том числе в новом для региона формате — стиках.

ООО «Тансау» представляет собой производство полного цикла — от закупки сырья у алтайских пчеловодов до выпуска и отгрузки готовой продукции. Основным направлением деятельности является переработка мёда, включая его темперирование, фильтрацию, декристаллизацию и смешивание.

По словам учредителя и директора предприятия Олеси Радченко, компания была создана в ноябре 2024 года, продукция под СТМ выпускалась на сторонних производственных площадках, однако впоследствии было принято решение о создании собственного предприятия.

«Наша задача — не просто поставлять мёд как сырьё, мы хотим формировать культуру потребления алтайского мёда, продвигая его на внутренних и внешних рынках. Сегодня предприятие готово к сотрудничеству с пчеловодами региона и ориентировано как на внутренний, так и на внешний рынок», — отметила Олеся Радченко.

В реализацию проекта вложено уже более 50 миллионов рублей. Мощность предприятия составляет до 200 тонн готовой продукции в месяц. Компания планирует сотрудничать с розничными сетями, предприятиями общественного питания, корпоративными заказчиками и развивать экспортное направление.

«Мы проходим процедуру аттестации для поставок продукции в 19 стран, включая Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Таиланд. Ведутся переговоры с потенциальными партнёрами и есть предварительные договорённости. При этом мы рассматриваем дальнейшее развитие предприятия и возможность строительства более крупного производственного комплекса», — сообщила Олеся Радченко

На производстве внедрены требования системы качества ХАССП, получены сертификаты «Сделано в России», ЭКО, Био и «Без ГМО».

В планах предприятия — ввод в эксплуатацию линии полного цикла розлива продукции: от мойки тары до нанесения маркировки в системе «Честный знак», а также создание собственной лаборатории контроля качества.

Компания выпускает продукцию под собственной торговой маркой «Тансау» и прогнозирует оказание услуг по контрактному производству для предприятий сферы HoReCa, торговых сетей и корпоративных заказчиков.

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Источник: upp.alregn.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара termometrix22.06.26 08:59:44

    + Производство пчелиного меда в России должно значительно вырасти.Очень перспективное направление для одного из самых полезных для здоровья продуктов питания.Необходимо активно поддерживать пчеловодство в России, развитие мелких хозяйств.Исторически свыше 94% всего меда производят личные подсобные хозяйства, остальное — крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозорганизации.
    «Биологический потенциал медоносных угодий России огромен и оценивается учеными в 4,51 млн тонн меда ежегодно».
    https://beejour...ie-ego-pchelami

    Отредактировано: termometrix~09:26 22.06.26
    #1318104