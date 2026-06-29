На базе шасси КАМАЗ-65658 построили автоцистерну для перевозки светлых нефтепродуктов.
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — «МБ Тракс СПб» — совместно с заводом КАПРИ на базе шасси КАМАЗ-65658 построили автоцистерну для перевозки светлых нефтепродуктов
Высокотехнологичное шасси КАМАЗ-65658 поколения К5 оснащено современным рядным шестицилиндровым двигателем KAMAЗ 689.510-00 мощностью 390 л.с. и роботизированной коробкой передач. Автомобиль оборудован низкой комфортабельной кабиной К5 на 4-точечной пружинной подвеске с современной бортовой информационной системой и улучшенной эргономикой рабочего места водителя, включая одно спальное место.
Цистерна объёмом 17 м³ выполнена по схеме «чемодан» и разделена на 4 независимые секции (5 м³, 3,5 м³, 4 м³, 4,5 м³). Такое решение обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на оси и позволяет одновременно перевозить разные виды нефтепродуктов. Цистерна изготовлена из импортного алюминиевого сплава 5182 толщиной 5,27 мм, оснащена системой слива самотёком через шаровые краны ДУ 80 и сливными рукавами с быстроразъёмными наконечниками. Автоцистерна полностью соответствует всем требованиям ДОПОГ.
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