В Тульской области на заводе «ЭвоКом» запустили вторую линию по производству женских гигиенических прокладок под брендом Libretta. Инвестиции в проект составили 920 миллионов рублей, из которых 724 миллиона в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

До запуска новой линии предприятие выпускало около 296 миллионов прокладок в год и занимало 4,6 процента российского рынка. Ввод второй линии увеличит производство более чем вдвое — дополнительно 302 миллиона прокладок в год. Общая мощность двух линий превысит 600 миллионов штук в год. Это позволит компании нарастить долю рынка до 14 процентов.

Средства займа направили на закупку высокопроизводительной линии и переоснастку инженерных систем: заменили трансформатор, подключили оборудование к заводской конвейерной системе. Сырьё компания закупает преимущественно у отечественных производителей, уровень локализации превышает 80 процентов, отметили в ФРП.

Генеральный директор «ЭвоКом» Артем Лебедев отметил: «Этот проект стал первым шагом „ЭвоКом“ по увеличению мощности и инновационности действующего производства. Благодаря поддержке Администрации Тульской области и Фонда развития промышленности удалось в кратчайшие сроки согласовать финансирование и приступить к реализации. Проект позволит существенно расширить ассортимент женской гигиенической продукции в разных ценовых сегментах и продуктовых группах, а также реализовать инновационные решения».

Продукция поставляется в крупнейшие розничные сети: «Магнит», «Пятерочка», «Перекрёсток», «Лента», «Ашан».