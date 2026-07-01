В июне 2026 года успешно завершились почти 10-месячные испытания 800-метрового опытного участка контактной сети КС-400 для высокоскоростных железных дорог. Все компоненты изготовлены в России, в проекте участвуют почти 80 отечественных компаний. Проверки новинки проводились на специально смонтированном участке на территории ВНИИЖТ в Щербинке (Московская область).

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали ведется между Москвой и Санкт-Петербургом. Параллельно возводится завод для серийной сборки новых отечественных поездов в районе Екатеринбурга. Большой транспортно-производственный проект формирует вокруг себя множество новых технических задач и производств. Так, для ВСМ не подходит обычная контактная сеть, которую используют железнодорожники сегодня.

Поэтому была разработана новая — КС-400, рассчитанная на скорость движения до 400 км/ч. Вместо меди используется магниевая бронза, которая сохраняет механическую прочность при сильном нагреве, возникающем от трения пантографа высокоскоростного поезда. Магний добавляет сплаву прочности и износостойкости, минимально снижая высокую электропроводность меди. Также для ВСМ применяется более крупный контактный провод, который на 50% толще стандартного (сечение 150 мм², диаметр 2 сантиметра): увеличенное сечение снижает сопротивление, потери мощности, а провод меньше нагревается.

Как уже говорилось выше, испытания новой контактной сети проходили на специальном площадке РЖД в Подмосковье. Для сборки опытного источника было выпущено более 800 компонентов. Специалисты ВНИИЖТ проверили совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных — натяжение контактного провода. Одновременно проверили системы стационарной диагностики. Для этого на опытном участке установили 32 датчика, с которых получали информацию о состоянии контактной сети (уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие параметры).

На этом испытания еще не закончены. После сборки первого поезда для ВСМ, которая уже идёт на Урале, эксперты начнут изучать качество токосъема электропоездом и взаимодействие контактной сети с другими подсистемами. Для этого выделят специальный испытательный полигон — один из готовых участков магистрали Москва — Санкт-Петербург.