На производственной площадке Адмиралтейских верфей ОСК состоялась церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Ипатов». Это седьмое судно, строящееся в рамках государственной программы инвестиционных квот для Русской Рыбопромышленной Компании.

На сегодняшний день данные суда являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения продукции. Каждое из судов рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн минтая. Промысел ведется в Охотском и Беринговом морях. Особенностями нового поколения траулеров являются значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и комфортные условия труда и отдыха экипажей.

Первые четыре траулера проекта СТ-192, построенные Адмиралтейскими верфями ОСК для РРПК, уже успешно ведут промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и зарекомендовали себя как лидеры по вылову и переработке рыбной продукции. Пятый супертраулер «Капитан Юнак» находится на промысловых испытаниях и в скором времени приступит к работе.

В мероприятии приняли участие председатель Совета директоров ОСК Андрей Костин, генеральный директор ОСК Андрей Пучков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, председатель совета директоров Русской Рыбопромышленной Компании Савелий Карпухин, врио генерального директора предприятия ОСК Адмиралтейские верфи Андрей Быстров и другие почетные гости.

«Прежде всего поздравляю коллектив Адмиралтейских верфей с выполнением очередного задания. Красавец супертраулер! Конечно, мы продолжим строить такие суда, будем строить их больше. Хотел бы выразить благодарность Русской Рыбопромышленной Компании за то, что они активно занимаются рыболовством, обеспечивают продовольственную безопасность страны, это очень сложный труд, тяжелый и трудный бизнес. Спасибо руководству Адмиралтейских верфей ОСК, которое сегодня многое делает для того, чтобы здесь проходили большие изменения, трансформация и модернизация. Мы все это будем делать здесь, и Адмиралтейские верфи будут оставаться одним из лидеров нашей судостроительной отрасли. Поздравляю всех нас с этой очередной победой!» — отметил Андрей Костин.

После завершения работ на достроечной набережной и успешных ходовых испытаний новый траулер будет готов приступить к выполнению задач в акватории Охотского и Берингова морей, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и укрепление ее позиций на мировом рынке рыбной продукции.

«Сегодня мы спускаем седьмой по счету траулер на Адмиралтейских верфях в рамках государственной программы „Квоты под киль“. Это судно названо в честь выдающегося капитана РРПК Сергея Борисовича Ипатова, который более 30 лет своей жизни отдал морю. Этой традицией мы подчеркиваем уважение к труду и характеру. До результата нашей работы может дотянуться каждый россиянин, просто протянув руку и купив продукцию в магазине, сделанную из минтая, выловленного на Дальнем Востоке. Как сообщил Руководитель Федерального агентства по рыболовству, Илья Васильевич Шестаков, в среднем россиянин съедает в год порядка 25 кг рыбы. Этот траулер добывает около 60 000 тонн рыбы в год, он может обеспечить рыбой более 2,5 млн россиян. Всем, кто сегодня собрался, есть, чем гордиться, в добрый путь „Капитан Ипатов“», — подчеркнул Савелий Карпухин.

Во время церемонии Андрей Быстров отметил: «Наши темпы не сбавляются. До конца этого года нам предстоит спустить на воду еще один траулер этой серии — „Александр Бузаков“. В следующем году перед нами стоит задача другого порядка — передать заказчику оба этих судна. Это серьезный вызов, но у Адмиралтейских верфей великая история и железный характер. За последние четверть века мы сдали заказчикам 65 гражданских и военных кораблей. Абсолютно уверен: сдадим и эти два!».

Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. БМРТ «Капитан Ипатов» был заложен в феврале 2025 года. В настоящее время на стапелях «Адмиралтейских верфей» продолжается строительство восьмого судна серии — БМРТ «Александр Бузаков».

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

· вместимость грузовых трюмов — 5620 м3;

· длина — 108,2 м;

· ширина — 21 м;

· автономность по запасам топлива — 45 суток;

· экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

· скорость — 16 узлов.

· Российский морской регистр судоходства:

· (RMRS) KM * I A Super (hull) ICE 3 (power) AUT 1 REF BWM (T) Fishing Vessel.