Основное направление СЦТО и РАТ АО «БЭМЗ» — это оперативное обеспечение эксплуатантов авиационной техники гражданской авиации российского и импортного производства необходимыми агрегатами и комплектующими изделиями для поддержания летной годности авиационной техники, отвечающих всем требованиям современного авиационного рынка. Для выполнения данных задач в АО «БЭМЗ» создана производственно-ремонтная база, а также постоянно пополняющийся склад новых и отремонтированных агрегатов и компонентов, годных для установки на авиационную технику.
Деятельность СЦТО и РАТ АО «БЭМЗ» охватывает все типы воздушных судов эксплуатируемых на территории РФ, компаний производителей, занимающихся выпуском авиационной техники (Boeing, Airbus, Embraer, Turbolet L-410 и пр.).Деятельность СЦТО и РАТ АО «БЭМЗ» направлена на выполнение следующих видов работ и услуг:• изготовление агрегатов и компонентов воздушных судов;• капитальный ремонт и техническое обслуживание агрегатов и компонентов воздушных судов;• выполнение доработок и бюллетеней промышленности по требованию заказчиков;• разработка, изготовление и модернизация средств наземного обслуживания воздушных судов;• изготовление авиационного крепежа со следующими видами оборудования: станок с системой горячей штамповки, с автоматической загрузкой и нагревом; сверлильно-присадочный станок; резьбонакатные станки; станок для развертывания и нарезания резьбы; станок для раскатки.• услуги гальванического покрытия, в том числе для крупногабаритных деталей: анодирование, хромирование, цинкование, кадмирование, фосфатирование, меднение, химическое пассирование, химическое оксидирование, электрополирование, оловянировани, олово-висмут и серебрение;• изготовление ковровых покрытий для внутренних салонов воздушных судов большой и малой авиации, по техническим заданиям заказчиков, в соответствии со всеми необходимыми требованиями;• постоянное расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет разработки и освоения новых изделий;• послепродажное гарантийное обслуживание выпускаемой продукции.
Напомним, группа S7 приобрела «Бердский электромеханический завод» весной 2023 года. В сентябре гендиректор предприятия Василий Юрченко сообщил, что завод проведет модернизацию за 550 млн рублей и создаст экспериментальный участок для ремонта и обслуживания самолетов авиакомпании S7.
В ноябре 2025 года сообщалось, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей, ремонтных единиц для обслуживания авиапарка не только авиакомпании S7. В структуре авиакомпании действует предприятие «C 7 ИНЖИНИРИНГ», которое занимается обслуживанием воздушных судов и компонентов западного производства.
В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов.
БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
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