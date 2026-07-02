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1 день назад 2902
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Композиты для ветроэнергетики: завод «Росатома» в Ульяновске выпустил 500-ю лопасть

Композитный дивизион «Росатома» выпустил 500-ю ветролопасть на заводе в Ульяновске. Предприятие работает с 2024 года и за это время вышло на серийный выпуск, закрывая потребности российских ветропарков и зарубежных проектов.

Завод в Ульяновске стал частью большой стратегии: «Росатом» создал полную цепочку производства стеклопластиков — от сырья до готового изделия. Лопасти, которые здесь делают, уже поставлялись на Новолакскую, Симоновскую и Вербную ветроэлектростанции. Первые комплекты отправились и в Киргизию — для строящегося ветропарка.

«500-я лопасть — это результат ежедневного труда, профессионализма и сплочённости нашего коллектива. За плечами каждого инженера, технолога, оператора — не просто рабочие смены, а школа создания сложного композитного изделия с нуля. Этот опыт бесценен. Именно команда завода доказала, что мы можем брать высокую планку и удерживать её в любых условиях. Уверен, что наработанные компетенции, культура производства и ответственное отношение к делу станут фундаментом для новых проектов, какими бы сложными они ни были», — подчеркнул генеральный директор АО «Росатом Ветролопасти» Сергей Федченко.

Композитный дивизион «Росатома» объединяет 15 заводов в 13 регионах, научно-исследовательский центр и единственную в России полную производственную цепочку по угле- и стеклопластикам. Кроме ветролопастей, здесь выпускают металлокомпозитные баллоны, спортивные товары и строительные материалы.

Параллельно «Росатом» развивает и другие направления ветроэнергетики. На «Атоммаше» в Волгодонске производят ступицы, гондолы и генераторы для ветроустановок. Сейчас в эксплуатации находится десять ветростанций общей мощностью около 1,2 ГВт. К 2028 году госкорпорация планирует довести этот показатель до 2 ГВт.

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Источник: atommedia.online

Комментарии 3

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  • Нет аватара МихаилМ03.07.26 09:54:14

    Вред экологии от этих ветряков колосален. Эти лопасти, по крайней мере европейские, не поддаются переработке и утилизации, а просто складируются. Жаль, что мы пошли в курсе западной зелёной «повесточки».

    #1318756
    • Kolyda Kolyda04.07.26 14:54:53
      Вред экологии от этих ветряков колосален. Эти лопасти, по крайней мере европейские, не поддаются переработке и утилизации, а просто складируются. Жаль, что мы пошли в курсе западной зелёной «повесточки».


      Наши автолюбители платят налог на утилизацию отработавших свой срок авто, почему бы подобное не установить для владельцев ветроустановок или полей с солнечными батареями? Ведь обязывают собственников проводить рекультивацию карьеров, выработок полезных ископаемых и т. п.

      #1318804
    • Нет аватара mikr04.07.26 15:04:53
      Вред экологии от этих ветряков колосален.

      Отходы от атомной энергетики гораздо более опасны для экологии чем от ветровой. Однако пользователи АЭС не истерят по этому поводу. Давайте и мы не будем истерить по поводу лопастей.

      #1318805