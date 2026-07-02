Композитный дивизион «Росатома» выпустил 500-ю ветролопасть на заводе в Ульяновске. Предприятие работает с 2024 года и за это время вышло на серийный выпуск, закрывая потребности российских ветропарков и зарубежных проектов.

Завод в Ульяновске стал частью большой стратегии: «Росатом» создал полную цепочку производства стеклопластиков — от сырья до готового изделия. Лопасти, которые здесь делают, уже поставлялись на Новолакскую, Симоновскую и Вербную ветроэлектростанции. Первые комплекты отправились и в Киргизию — для строящегося ветропарка.

«500-я лопасть — это результат ежедневного труда, профессионализма и сплочённости нашего коллектива. За плечами каждого инженера, технолога, оператора — не просто рабочие смены, а школа создания сложного композитного изделия с нуля. Этот опыт бесценен. Именно команда завода доказала, что мы можем брать высокую планку и удерживать её в любых условиях. Уверен, что наработанные компетенции, культура производства и ответственное отношение к делу станут фундаментом для новых проектов, какими бы сложными они ни были», — подчеркнул генеральный директор АО «Росатом Ветролопасти» Сергей Федченко.

Композитный дивизион «Росатома» объединяет 15 заводов в 13 регионах, научно-исследовательский центр и единственную в России полную производственную цепочку по угле- и стеклопластикам. Кроме ветролопастей, здесь выпускают металлокомпозитные баллоны, спортивные товары и строительные материалы.

Параллельно «Росатом» развивает и другие направления ветроэнергетики. На «Атоммаше» в Волгодонске производят ступицы, гондолы и генераторы для ветроустановок. Сейчас в эксплуатации находится десять ветростанций общей мощностью около 1,2 ГВт. К 2028 году госкорпорация планирует довести этот показатель до 2 ГВт.