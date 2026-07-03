Российский производитель грузовых гражданских автомобилей повышенной проходимости под маркой БАЗ дополнил свой каталог еще двумя новыми моделями на шасси 6×6 с отечественным 367-сильным двигателем. Это внедорожный седельный тягач БАЗ S34A00 с краново-манипуляторной установкой V-Kran 2415 и лесовоз VTBZ3S.

Новый тягач с КМУ (на фото в начале материала) 29 июня 2026 года демонстрировали на мероприятии для «Россетей» в Ленинградской области. В каталоге производителя он несет сложное буквенно-цифровое обозначение VTBZ3DK. Машина имеет полную массу 36 тонн и при длине около 8 метров может буксировать прицеп с тормозной системой с максимальной массой до 58 тонн. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в условиях бездорожья при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия и оснащен предпусковым обогревателем двигателя. Кроме 367-сильного дизеля Ярославского моторного завода (ЯМЗ-6531) тягач получил механическую 9-ступенчатую КПП ЯМЗ-1909 с демультипликатором.

Установленная за кабиной шарнирно-сочлененная (двухколенная) с пятью телескопическими элементами краново-манипуляторная установка V-Kran 2415 обладает максимальной грузоподъемностью более 7,7 тонн, высота максимального подъема составляет 17,24 метра (на максимальном вылете КМУ поднимает 1,18 тонны).

Что касается нового лесовоза(на фото внизу), то его обозначают как автомобиль-сортиментовоз VTBZ3S. Базируется он на шасси 6×6, но с другими габаритами. Длина составляет около 11,3 метра, при полной загрузке надстройки лесовоза габаритная высота достигает 3,81 метра. Полная масса автомобиля составляет 33,6 тонн, грузоподъемность 13,2 тонны. Лесовозная надстройка длиной 7,78 метра включает в себя 8 стоек и основание — все из стали S700. Установлены те же российский двигатель и КПП Ярославского моторного завода, предпусковой подогреватель, что и на тягаче с КМУ.

Иван Захаров, использованы иллюстрации БАЗ