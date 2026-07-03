В порту Архангельск сегодня, 3 июля, состоялась торжественная церемония подъема российского флага на арктическом спасательном буксире «Фавор» проекта NE025.

Судно построено на «Окской судоверфи» по проекту «Нордик Инжиниринг» для Морспасслужбы.

Команду на подъем флага дали вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Андрей Никитин в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников морского и речного флота.

Новое судно будет работать в портах Белого моря и на трассе Северного морского пути, сообщает Минтранс России.

Напомним, закладка на «Окской судоверфи» пяти морских противопожарных буксиров-спасателей проекта NЕ025 состоялась в декабре 2021 года. Названия суда получили в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования: «Тиман», «Тепсей», «Фавор», «Печак», «Узон».

В декабре 2022 года состоялся спуск на воду головного буксира «Тиман». В апреле, июне и июле 2023 года осуществлён спуск судов «Тепсей», «Печак» и «Узон». Два морских буксира будут приписаны к порту Мурманск, два — к порту Петропавловск-Камчатский.

Церемония спуска на воду последнего судна серии «Фавор» состоялась на Окской судоверфи 31 августа 2023 года. Буксир «Фавор» будет зарегистрирован в порту Архангельск для выполнения задач в Архангельском подразделении Балтийского филиала Морспасслужбы.

ТТХ ФАВОР

Валовая вместимость (т) 388

Водоизмещение (т) 482

Длина габаритная (м) 29,6

Ширина габаритная (м) 9,5

Высота борта (м) 3,3

Осадка судна (м) 2,40

Грузоподъемность (т) 388