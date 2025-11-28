Крупнейший поставщик сырья для химической промышленности построил новое предприятие в Ногинске
Крупнейший дистрибутор химического сырья для производства лакокрасочных материалов завершил строительство нового объекта. Производственно-складское здание построили вдоль Электростальского шоссе в Богородском городском округе.Площадь нового здания превышает 5 400 квадратных метров. Здесь будут складировать и хранить горючие и негорючие материалы, предназначенные для изготовления химической продукции. Ее используют производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, переработчики полимеров, предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения, а также производители стеклопластиковых изделий.
Накануне инспекторы Главгосстройнадзора завершили проведение итоговой проверки. В частности, специалисты комплексно опробованы системы противопожарной защиты. По результатам проведенной проверки принято решение о выдаче застройщику заключения о соответствии проектной документации.Застройщик, компания «Нортэкс» — ведущий поставщик сырья для различных направлений химической промышленности, включая полимеры, ПВХ, полиуретаны, адгезивы, композитные материалы, строительную химию, сырьё для производства ЛКМ, каучук и химию для РТИ, смазочные материалы, сырьё для моющих средств, общехимическое сырьё, а также текстильные волокна, нити и пряжу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0