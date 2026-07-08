Поднять поворотную платформу карьерного экскаватора — задача, которую нельзя решать обычными домкратами или случайно подобранными подъёмными средствами. Масса огромная, конструкция сложная и неравно нагруженная нагрузка должна распределяться равномерно, а любая ошибка при подъёме может привести к перекосу, повреждению поворотной цапфы, повреждению узлов ходовой телеги, падению поворотной платформы или риску для жизни и здоровья обслуживающего персонала.

Именно для таких операций ИРМАШ выпускает гидравлическую систему СПЭГ 4-250-1,6 . Это специализированный комплекс для безопасного подъёма поворотной платформы карьерного экскаватора.

Главная особенность системы — синхронный подъём всех четырёх стоек. Четыре гидравлических домкрата работают согласованно, благодаря чему платформа поднимается не рывками и не с перекосом, а равномерно по всем опорным точкам.

СПЭГ 4-250-1,6 рассчитана на подъём карьерных экскаваторов массой до 1000 тонн. За счёт комплекта запатентованных кронштейнов систему можно адаптировать под разные модели машин, что делает её универсальным решением для ремонтных служб горнодобывающих предприятий.

Почему обычный подъём здесь не подходит

Поворотная платформа карьерного экскаватора — это массивный узел, на котором размещаются основные механизмы машины. При ремонте, диагностике или обслуживании нижней части экскаватора платформу необходимо приподнять и зафиксировать.

На первый взгляд можно использовать кран или несколько независимых домкратов. Но на практике такой подход создаёт много проблем.

Основные риски при несогласованном подъёме:

перекос поворотной платформы, задиры или перелом центральной цапфы, неравномерная нагрузка на конструкцию, повреждение опорных зон, риск деформации элементов экскаватора, сложность контроля высоты подъёма, необходимость постоянной координации персонала, повышенная опасность при выполнении работ, зависимость от наличия тяжёлой крановой техники.

Для карьерного экскаватора особенно опасен именно перекос. Если одна точка поднимается быстрее другой, нагрузка перераспределяется неправильно. Это может привести к опрокидыванию поворотной платформы, задиру или перелома поворотной цапфы, риску для жизни и здоровья обслуживающего персонала, срыву сроков ремонта и дополнительным затратам.

СПЭГ 4-250-1,6 решает эту проблему за счёт синхронной работы четырёх гидравлических стоек.

Синхронный подъём четырёх стоек — ключевое преимущество СПЭГ 4-250-1,6

Главное, что отличает СПЭГ 4-250-1,6 от набора отдельных домкратов, — это согласованная работа всех четырёх подъёмных стоек.

В системе используется четыре гидравлических домкрата грузоподъёмностью 250 тонн каждый. Вместе они обеспечивают подъём нагрузки до 1000 тонн. Но важна не только суммарная грузоподъёмность. Важнее то, что подъём выполняется синхронно.

Это значит, что все четыре стойки работают как единая система. Поворотная платформа поднимается равномерно, с контролем перекоса платформы меньше одного градуса и распределением нагрузки по четырём точкам.

Синхронный подъём позволяет:

избежать перекоса платформы, равномерно распределить нагрузку, снизить риск повреждения конструкции, повысить безопасность ремонтных работ, контролировать процесс подъёма, сократить участие ручного труда, выполнять операцию более предсказуемо, использовать систему для тяжёлых экскаваторов разных моделей, точное позиционирование при опускание поворотной платформы на гусеничную телегу.

Именно синхронность делает СПЭГ 4-250-1,6 полноценной инженерной системой, а не просто комплектом мощных гидравлических домкратов.

Безопасность: многоуровневая система защиты

СПЭГ 4-250-1,6 изначально спроектирован с приоритетом безопасности. В конструкции и логике работы реализованы несколько независимых уровней защиты.

Степени защиты:

1. механические блокировки хода на стойках, исключающие непреднамеренное опускание при регламентных операциях;

2. гидрозамки (клапаны удержания нагрузки) на каждом цилиндре, предотвращающие самопроизвольное опускание при разрыве рукава или потере давления;

3. предохранительные/разгрузочные клапаны, защищающие от превышения допустимого давления;

4. отсечные и обратные клапаны на линиях подъёма для локализации неисправностей;

5. аварийная остановка и сохранение положения с последующей контролируемой разгерметизацией по регламенту.

Универсальность за счёт кронштейнов

СПЭГ 4-250-1,6 — универсальная система. Она может применяться для подъёма разных карьерных экскаваторов массой до 1000 тонн. Универсальность достигается за счёт кронштейнов, опорных элементов и монтажных комплектов, которые позволяют адаптировать систему под конкретную модель машины.

Карьерные экскаваторы отличаются конструкцией, геометрией рамы, расположением опорных зон и точками крепления. Поэтому нельзя использовать одно и то же крепление для всех машин без адаптации.

В СПЭГ 4-250-1,6 эта задача решается с помощью сменных кронштейнов. Они позволяют установить стойки в правильных точках и обеспечить корректную передачу нагрузки на конструкцию экскаватора.

Благодаря этому система может применяться не только для одной конкретной модели, а для целого парка карьерной техники.

Под какие экскаваторы подходит система

СПЭГ 4-250-1,6 может использоваться для подъёма поворотных платформ карьерных экскаваторов различных моделей массой до 1000 тонн при применении соответствующих кронштейнов и монтажных элементов.

Система подходит для работы с всеми моделями карьерных экскаваторов, например, таких как:

ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-12К, ЭКГ-15М, ЭКГ-18, ЭКГ-18М, ЭКГ-18Р, ЭКГ-20, ЭКГ-32Р, ЭКГ-35, WK-20, WK-35, P&H 2800, P&H 3100, P&H 4100, Bucyrus495HD

Для ремонтных предприятий это важное преимущество. Если в парке есть разные экскаваторы, не нужно покупать отдельную подъёмную систему под каждую модель. Достаточно использовать СПЭГ 4-250-1,6 с нужным комплектом кронштейнов.

Как работает подъём

Принцип работы системы следующий: четыре гидравлические стойки устанавливаются в заданных точках под поворотной платформой экскаватора.

После установки стойки подключаются к единой насосной станции через рукава высокого давления. Далее система выполняет синхронный подъём всех четырёх стоек, вся информация о подъёме отображается на пульте управления оператора (высота, давление, усилие).

Платформа поднимается равномерно. Это принципиально отличается от ситуации, когда отдельные домкраты работают независимо и требуют постоянной ручной координации.

После достижения нужной высоты платформа фиксируется. Только после этого персонал может выполнять ремонтные или сервисные работы.

Где применяется система

СПЭГ 4-250-1,6 применяется там, где эксплуатируются и обслуживаются карьерные экскаваторы большой массы.

Основные сферы применения:

горнодобывающие предприятия, угольные разрезы, рудники, ремонтные базы, сервисные подразделения, ремонтно-механические заводы, предприятия тяжёлого машиностроения, организации, обслуживающие карьерные экскаваторы.

Система особенно полезна предприятиям с разнотипным парком техники. Благодаря кронштейнам её можно использовать для разных моделей карьерных экскаваторов, а не только для одной машины.

Итог

СПЭГ 4-250-1,6 — это универсальная гидравлическая система для подъёма поворотной платформы карьерного экскаватора без применения кранов.

Ключевое преимущество системы — синхронный подъём всех четырёх стоек и многоуровневая система защиты. Четыре гидравлических домкрата грузоподъёмностью 250 тонн каждый работают согласованно и позволяют поднимать карьерные экскаваторы массой до 1000 тонн, вся информация о подъёме передается на пульт управления оператора.

За счёт кронштейнов и монтажных элементов СПЭГ 4-250-1,6 можно адаптировать под разные модели карьерных экскаваторов. Это делает систему универсальным решением для горнодобывающих предприятий, ремонтных баз и сервисных организаций.

СПЭГ 4-250-1,6 помогает выполнять сложные ремонтные операции безопаснее, быстрее и автономнее: без тяжёлых кранов, без лишних простоев и без риска несинхронного подъёма массивной поворотной платформы.

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