Карьерный экскаватор — одна из ключевых машин на открытых горных работах. Но за его производительностью стоит не только ковш, стрела и электроприводы. Для стабильной работы такой техники требуется организованная подача электроэнергии, а это означает постоянную работу с тяжёлым силовым кабелем в условиях карьера.

Кабель нужно перемещать, сматывать, разматывать, защищать от перегибов, натяжения, наезда техники и механических повреждений. На крупных горнодобывающих предприятиях эту задачу решает специализированная техника — кабельно-хвостовая машина КХМ120/500.

КХМ120/500 — это самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для сматывания, разматывания и организованной подачи питания карьерному экскавационному оборудованию в условиях открытых горных работ.

Такое оборудование помогает снизить риск повреждения силового кабеля, повысить надёжность электроснабжения экскаватора и уменьшить трудоёмкость операций, связанных с перемещением кабельной линии.

Зачем карьерному экскаватору кабельно-хвостовая машина

В карьере силовой кабель работает в тяжёлых условиях. Он находится рядом с крупной техникой, перемещается вслед за экскаватором, испытывает механические нагрузки, воздействие грунта, камней, перепадов температур и загрязнений.

Если кабель уложен хаотично или перемещается вручную, возникают сразу несколько рисков:

— повреждение изоляции;— перегибы и чрезмерное натяжение;— наезд технологического транспорта;— простои экскаватора из-за нарушения питания;— повышенная опасность для персонала;— увеличение времени на обслуживание кабельной линии.

Кабельно-хвостовая машина превращает эту операцию в управляемый технологический процесс. Она работает с кабелем не как с «вспомогательным элементом», а как с важной частью энергоснабжения карьерного комплекса.

Как работает КХМ120/500

КХМ120/500 перемещается на гусеничном ходу и сопровождает работу карьерного экскаватора. Машина выполняет сматывание и разматывание силового кабеля, поддерживает его натяжение и обеспечивает организованную подачу электроэнергии между источником питания и потребителем.

Автоматизация снижает нагрузку на персонал

Одна из ключевых особенностей КХМ120/500 — автоматизация процессов работы с кабелем. Машина оснащается системами автоматического управления кабельными барабанами, кабелеукладчиком и механизмами поддержания натяжения.

Это особенно важно в карьере, где любые ручные операции с тяжёлым силовым кабелем связаны с повышенной трудоёмкостью и рисками.

Функция автоматического следования и корректировки положения относительно экскаватора делает работу комплекса более организованной. Машина не просто хранит кабель на барабане, а участвует в технологическом процессе перемещения экскаватора по рабочей зоне.

Почему нельзя ограничиться ручной перекладкой кабеля

На небольших объектах кабель иногда перемещают с применением вспомогательной техники или вручную. Но в условиях крупного карьера такой подход становится неэффективным и рискованным.

Силовой кабель карьерного экскаватора — это тяжёлое и дорогостоящее изделие. Его повреждение может привести не только к затратам на ремонт, но и к простою экскаватора, нарушению производственного графика и дополнительным рискам для персонала.

Для горнодобывающего предприятия это особенно важно: крупная техника должна работать ритмично, а обслуживание не должно становиться источником лишних простоев.

Где применяется КХМ120/500

Кабельно-хвостовая машина КХМ120/500 применяется на объектах, где используется карьерное экскавационное оборудование с электропитанием.

Типичные сферы применения:

угольные разрезы, рудные карьеры, горнодобывающие предприятия, открытые горные работы, технологические участки с электрическими карьерными экскаваторами, предприятия по добыче железной руды, меди, золота и других полезных ископаемых.

В таких условиях кабельная линия — это не второстепенная деталь, а часть производственной инфраструктуры. От её исправности зависит стабильная работа экскаватора и всего участка.

Значение для отечественной промышленности

КХМ120/500 относится к тому типу оборудования, которое ежедневно влияет на эффективность крупного производства. Без подобных машин невозможно безопасно и организованно обслуживать электрические карьерные экскаваторы на современных горнодобывающих предприятиях.