Российская кабельно-хвостовая машина КХМ120/500 обеспечивает питание карьерных экскаваторов
Карьерный экскаватор — одна из ключевых машин на открытых горных работах. Но за его производительностью стоит не только ковш, стрела и электроприводы. Для стабильной работы такой техники требуется организованная подача электроэнергии, а это означает постоянную работу с тяжёлым силовым кабелем в условиях карьера.
Кабель нужно перемещать, сматывать, разматывать, защищать от перегибов, натяжения, наезда техники и механических повреждений. На крупных горнодобывающих предприятиях эту задачу решает специализированная техника — кабельно-хвостовая машина КХМ120/500.
КХМ120/500 — это самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для сматывания, разматывания и организованной подачи питания карьерному экскавационному оборудованию в условиях открытых горных работ.
Такое оборудование помогает снизить риск повреждения силового кабеля, повысить надёжность электроснабжения экскаватора и уменьшить трудоёмкость операций, связанных с перемещением кабельной линии.
Зачем карьерному экскаватору кабельно-хвостовая машина
В карьере силовой кабель работает в тяжёлых условиях. Он находится рядом с крупной техникой, перемещается вслед за экскаватором, испытывает механические нагрузки, воздействие грунта, камней, перепадов температур и загрязнений.
Если кабель уложен хаотично или перемещается вручную, возникают сразу несколько рисков:
— повреждение изоляции;— перегибы и чрезмерное натяжение;— наезд технологического транспорта;— простои экскаватора из-за нарушения питания;— повышенная опасность для персонала;— увеличение времени на обслуживание кабельной линии.
Кабельно-хвостовая машина превращает эту операцию в управляемый технологический процесс. Она работает с кабелем не как с «вспомогательным элементом», а как с важной частью энергоснабжения карьерного комплекса.
Как работает КХМ120/500
КХМ120/500 перемещается на гусеничном ходу и сопровождает работу карьерного экскаватора. Машина выполняет сматывание и разматывание силового кабеля, поддерживает его натяжение и обеспечивает организованную подачу электроэнергии между источником питания и потребителем.
Автоматизация снижает нагрузку на персонал
Одна из ключевых особенностей КХМ120/500 — автоматизация процессов работы с кабелем. Машина оснащается системами автоматического управления кабельными барабанами, кабелеукладчиком и механизмами поддержания натяжения.
Это особенно важно в карьере, где любые ручные операции с тяжёлым силовым кабелем связаны с повышенной трудоёмкостью и рисками.
Функция автоматического следования и корректировки положения относительно экскаватора делает работу комплекса более организованной. Машина не просто хранит кабель на барабане, а участвует в технологическом процессе перемещения экскаватора по рабочей зоне.
Почему нельзя ограничиться ручной перекладкой кабеля
На небольших объектах кабель иногда перемещают с применением вспомогательной техники или вручную. Но в условиях крупного карьера такой подход становится неэффективным и рискованным.
Силовой кабель карьерного экскаватора — это тяжёлое и дорогостоящее изделие. Его повреждение может привести не только к затратам на ремонт, но и к простою экскаватора, нарушению производственного графика и дополнительным рискам для персонала.
Для горнодобывающего предприятия это особенно важно: крупная техника должна работать ритмично, а обслуживание не должно становиться источником лишних простоев.
Где применяется КХМ120/500
Кабельно-хвостовая машина КХМ120/500 применяется на объектах, где используется карьерное экскавационное оборудование с электропитанием.
Типичные сферы применения:
угольные разрезы, рудные карьеры, горнодобывающие предприятия, открытые горные работы, технологические участки с электрическими карьерными экскаваторами, предприятия по добыче железной руды, меди, золота и других полезных ископаемых.
В таких условиях кабельная линия — это не второстепенная деталь, а часть производственной инфраструктуры. От её исправности зависит стабильная работа экскаватора и всего участка.
Значение для отечественной промышленности
КХМ120/500 относится к тому типу оборудования, которое ежедневно влияет на эффективность крупного производства. Без подобных машин невозможно безопасно и организованно обслуживать электрические карьерные экскаваторы на современных горнодобывающих предприятиях.
