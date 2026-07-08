На «Иннопроме» показали внедорожную технику
Калужская область и Югра представили на своих стендах на «Иннопроме» внедорожную технику, способную покорить болота, снега и каменистые перевалы.
Багги «Лебедь» создан не только для активного отдыха. Благодаря конструкции и высокой проходимости машина использоваться в экстремальных условиях. Производитель предусмотрел возможность комплектации различными двигателями: дизельным, электрическим или гибридным. И оснащение дополнительным оборудованием: крановым, лебедкой, буровой установкой. К сегодняшнему дню предприятие выпустило более 300 таких машин.
На стенде Югры любопытство посетителей привлекает брутальный «Соболь КВАДРО 1500». Он оснащен бензиновым двигателем Toyota 1NZ-FE объемом 1,5 литра; гидростатическая трансмиссия и рессорная подвеска обещают уверенное и плавное движение по пересеченной местности.
Главная «фишка» — огромные шины низкого давления (1200×600×21). Они позволяют «Соболю» «плыть» по болотам, не повреждая грунт. Усиленный и влагозащищенный корпус, двухтонная лебедка дополняют особенности машины, которые делают ее привлекательной для геологоразведки работы в труднодоступных районах Крайнего Севера.
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