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artal Транспорт, спецтехника и логистика

На «Иннопроме» показали внедорожную технику

Калужская область и Югра представили на своих стендах на «Иннопроме» внедорожную технику, способную покорить болота, снега и каменистые перевалы.

Багги «Лебедь» создан не только для активного отдыха. Благодаря конструкции и высокой проходимости машина использоваться в экстремальных условиях. Производитель предусмотрел возможность комплектации различными двигателями: дизельным, электрическим или гибридным. И оснащение дополнительным оборудованием: крановым, лебедкой, буровой установкой. К сегодняшнему дню предприятие выпустило более 300 таких машин.

© cdnstatic.rg.ru

На стенде Югры любопытство посетителей привлекает брутальный «Соболь КВАДРО 1500». Он оснащен бензиновым двигателем Toyota 1NZ-FE объемом 1,5 литра; гидростатическая трансмиссия и рессорная подвеска обещают уверенное и плавное движение по пересеченной местности.

Главная «фишка» — огромные шины низкого давления (1200×600×21). Они позволяют «Соболю» «плыть» по болотам, не повреждая грунт. Усиленный и влагозащищенный корпус, двухтонная лебедка дополняют особенности машины, которые делают ее привлекательной для геологоразведки работы в труднодоступных районах Крайнего Севера.

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Источник: rg.ru

Комментарии 2

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  • Badassgoliath Badassgoliath08.07.26 16:25:32

    Ресурс, как мне представляется, давно перерос тот уровень, при котором новые скамейки в парке уже были достойным поводом для публикации, типа, хоть что-то делается.
    Сейчас цели совсем другие. Такие новости уже должны прочно обосноваться в категории «малая значимость». Я бы даже сказал, что значимость нулевая. В полукустарном конструировании из импортных частей нет развития, нет движения вперёд.

    Производитель предусмотрел возможность комплектации различными двигателями: дизельным, электрическим или гибридным. И оснащение дополнительным оборудованием: крановым, лебедкой, буровой установкой.



    Откуда всё это? Все эти двигатели, лебёдки тд? Наверняка всё завозное.
    Была такая передача на советском ТВ, называлась «Это вы можете». Вот это тот же уровень, только у советских самодельщиков не было доступа к импортным компонентам, а так же возможности коммерциализировать свою деятельность. В остальном — то же самое. Там и самодельные автомобили попадались в том числе.
    Но росту промышленной мощи страны это никак не способствует.

    #1319021
  • Нет аватара mikr09.07.26 13:47:35

    Абсолютно вся российская колесная внедорожная техника производится в инициативном порядке кустарным способом. К военным условиям она не приспособлена. Применяется исключительно в коммерческих и развлекательных целях. Единственной реально полезной разработкой могла бы стать машина АГ-34 от питерского вездеходчика Алексея Гарагашьяна. Эта машина реально заточена под военные условия и при серийном производства имела бы вполне сносную себестоимость. Однако этой машиной почему-то заинтересовались только частные предприниматели, которые наладили мелкосерийное производство гражданской версии для охотников и прочих любителей экстрима способных заплатить 5-6 миллионов за развлечение.

    #1319068