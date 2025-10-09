8 октября завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, открыл второй производственный корпус площадью 6,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.

Технологическое оснащение и перспективы

Производственный корпус оснащен передовым автоматизированным оборудованием:

Высокоскоростные установщики электронных компонентов

Роботы-манипуляторы

Системы селективной пайки

Автоматизированные линии нанесения защитных покрытий

Системы контроля качества с элементами искусственного интеллекта

Стратегическое значение

Дмитрий Филатов, председатель Совета директоров АО «НЭК», заявил: «Системное развитие технологических направлений, ориентированных на задачи энергетики и промышленности, позволяет нам укреплять позиции в отрасли. „НАРТИС“ демонстрирует, как стратегические инвестиции и современные технологии формируют успешные производственные проекты». Генеральный директор ООО «Завод НАРТИС» Олег Владимиров добавил: «Расширение мощностей — это не только увеличение объемов, но и возможность дальнейшей автоматизации процессов. Это укрепляет наши лидерские позиции в сегменте интеллектуальных приборов учета и создает основу для будущего технологического развития».

О предприятии

Завод «НАРТИС», являющийся резидентом территории опережающего развития в Череповце, специализируется на выпуске: Интеллектуальных приборов учета (свыше 2 млн единиц в год) Микроконтроллеров и микросхем Коммуникационных модулей Зарядных станций для электротранспорта. Производственные мощности предприятия — 2,5 миллиона приборов учета в год. Уже в 2024 году предприятие получило выручку свыше 25 миллиардов. За два с половиной года завод стал одним из лидеров по выручке в регионе. В новый цех устроят 200 сотрудников. На предприятии работает около 1000 сотрудников, что делает его значимым работодателем региона и важным элементом промышленной инфраструктуры России.

https://cherinf...elektroscetciki

https://promves...-zavoda-nartis/