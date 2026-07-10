На «Уральских локомотивах» в Верхней Пышме начал работу роботизированный участок сварки тележек — деталей, которые держат на себе весь поезд и передают усилие на рельсы. От качества их сборки зависит безопасность движения, особенно на высоких скоростях, где погрешности измеряются микронами.

Как отметили в ФРП, линия оснащена роботами, стендами и приспособлениями для сборки рам. Её запуск стал возможен благодаря займу ФРП — завод получил 1 миллиард рублей по льготной ставке. На эти деньги закупили 12 единиц основного оборудования и 10 комплектов стендов. На новой линии уже варят тележки для электровозов серий «Малахит», «Орлец» и «Аметист», а также для тепловозов. В ближайшем будущем здесь же будут делать тележки для высокоскоростных поездов.

Сейчас на заводе параллельно строят новый комплекс площадью 67 тысяч квадратных метров. Его готовность — 75 процентов. На оснащение этих мощностей направлен ещё один заём ФРП — 7,2 миллиарда рублей под 1 процент годовых.

Всего в кооперации по созданию высокоскоростного поезда участвуют около десяти предприятий, которые получили поддержку Фонда. Первые два поезда планируют собрать и отправить на испытания в 2027 году, а до 2030 года — выпустить 43 состава для магистрали Москва — Санкт-Петербург.