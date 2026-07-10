Компания провела глубокое обновление платформы Anti DDoS, которая теперь быстрее выявляет и нейтрализует угрозы на магистральном уровне. Это серьезно повысило качество защитных услуг для бизнеса и государства. В работе участвовали дочерние структуры — «РТК-Сервис» и эксперт по кибербезопасности «Солар».

Обновленная система берет на себя весь процесс борьбы с атаками: мониторит трафик в сети IP/MPLS, находит аномалии, предупреждает администраторов и перенаправляет подозрительные потоки на «чистку». При этом интеллектуальные алгоритмы отсеивают только вредоносный трафик, не затрагивая легитимные данные, а также позволяют детально разбирать инциденты по окончании атак.

Главная цель модернизации — полностью изолировать магистральную сеть от воздействия кибератак. Для этого интеграторы собрали все компоненты защиты в единый комплекс, подогнали его под задачи эксплуатационной службы оператора и перевели платформу на новое оборудование — мощные маршрутизаторы, через которые теперь проходит весь абонентский трафик. Проектирование вели совместно с экспертами «Солар».

Сложность была в том, что инфраструктура «Ростелекома» постоянно меняется: маршруты доставки чистого трафика корректируются, для клиентов создаются отдельные VPN-каналы. Несмотря на это, удалось создать гибкую и безотказную систему. Руководитель технического блока «Ростелекома» Андрей Кононенко отметил, что в итоге получился цельный продукт, органично встроенный в сеть и гарантирующий надежную защиту клиентам без сбоев. На этапе подготовки инженеры «РТК-Сервис» в лабораторных условиях воспроизвели фрагмент сети оператора и заранее проверили все сценарии очистки трафика.

Новые маршрутизаторы установили на двух резервирующих площадках прямо в ядре сети — это дало запас для масштабирования, увеличило пропускную способность и полностью устранило риск влияния «мусорного» трафика на услуги абонентов. Глава «РТК-Сервис» Константин Савчук подчеркнул, что миграция прошла гладко благодаря тесной работе с разработчиками «Солар» и вниманию к каждой детали изменяемой инфраструктуры.

Дополнительную надежность обеспечили новые волоконно-оптические линии между площадками — даже в случае сбоя на одном узле платформа продолжит работать. Все технические проверки уже успешно завершены силами трех компаний.

Информация взята: https://www.rad...nter.ru/rt_ddos

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