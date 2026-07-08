Золотое кольцо Среднего Урала: Невьянск и Алапаевск
В очередной части я расскажу о двух небольших уральских городах. Невьянск и Алапаевск обладают богатой и интересной историей, основаны они прямым распоряжением российских самодержцев и сыграли значительную роль в становлении Российской империи и судьбе династии Романовых.
В прошлом Невьянск часто называли «Старым заводом», а поэт В. А. Жуковский назвал его «дедушкой уральских заводов». Действительно, среди городов Свердловской области по возрасту Невьянск уступает только Верхотурью, Туринску и Алапаевску, а Каменск-Уральский — его ровесник.
Завод на реке Нейве (в то время её называли Невьей, что отразилось в названии) был основан в начале XVIII века по указу Петра I. Датой рождения Невьянска считается 15 декабря 1701 года, когда здесь выплавили первый чугун. Но уже в марте 1702 года Невьянский завод передали из казны во владение кузнеца Никиты Антуфьева — основателя знаменитой династии Демидовых.
Демидов превратил Невьянский завод в крупнейшее и современное на тот момент металлургическое предприятие России и даже Европы. В те времена в Невьянске выпускали лучшее железо, здесь работала самая большая в те годы в мире царь-домна. На Урале строились и новые заводы. Никите помогал управлять заводами его сын Акинфий, который унаследовал предприятия после смерти отца.
Главная достопримечательность города -Невьянская наклонная башня. Башня меня изрядно разочаровала, дело в том,что она закрыта на реставрацию. Ладно, будет повод вернуться.
Пожалуй, это самая известная архитектурная достопримечательность Свердловской области и Урала. Невьянская башня является памятником истории и культуры федерального значения и изображена на гербе города. Увидеть это овеянное тайнами и легендами архитектурное сооружение ежегодно приезжает более 100 тысяч человек со всего Урала и из других городов России. Благодаря башне Невьянск превратился в один из важных туристических центров Свердловской области.
Башня до сих пор скрывает много загадок. Начиная с того, что не известно кто её построил, в каким именно году (обычно указывают 1725 год), заканчивая слуховой комнатой и легендами о подземельях, в которых якобы тайно плавили серебро и золото с Алтая.
Башня имеет заметный наклон. По одной легенде, она покосилась из-за демидовских грехов, по другой, построена Демидовым наклонной специально после путешествия по Италии. Неоспоримо одно, наклон был изначально. Это следует из того, что нижняя часть наклонена сильнее, а чем выше, тем угол наклона меньше. Наклон достигает максимума в верхней части четверика, а затем уменьшается.
Высота башни достигает 57,5 м. Её отклонение от вертикали вверху 2,2 м на юго-запад. Толщина стен в нижней части 1,8 м, а вверху 32 см. Фундамент состоит из камней, а стены сложены из крупноформатного кирпича. Башня состоит из четверика и трёх восьмигранных ярусов. Башню венчает шатёр, на котором размещены флаг-флюгер и шар-«солнце», выполнявшие в том числе функцию молниеотвода (появившись за четверть века до его официального открытия Б. Франклиным).
А так башня должна выглядеть, если бы не была скрыта лесами.
На Невьянской башне исправно работают часы-куранты английского производства. Часовой механизм расположен на 7-м этаже. С помощью металлических струн часы связаны с колоколами на следующем этаже. На колоколах сохранилась надпись: «Richard Phelpsi Lonpini Fecit 1730», что в переводе с латинского означает: «Ричард Фельпс, в Лондоне сделано, 1730». Ричард Фельпс был мастером литейного цеха в Лондоне, и колокола его работы установлены на курантах собора Святого Павла. Обстоятельства приобретения курантов Демидовыми неизвестны. Всего здесь 10 колоколов английского производства и один (центральный) отлит в Невьянском заводе в 1732 году.
Интересно, что в 1767 году куранты были оценены в 5000 рублей, тогда как стоимость строения башни оценивалась в 4207 рублей. В советское время куранты сломались. В 1970-е годы их смог восстановить местный умелец Александр Саканцев. Каждую четверть часа куранты исполняют небольшой перезвон, а каждые три часа — отрывок из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Раньше они играли другие мелодии: в XVIII веке это были английские мелодии, в начале XX века — «Боже, царя храни», а затем «Широка страна моя родная».
По соседству с башней размещается Музей истории Невьянского края. Экспозиция размещается в бывшем здании Гостиного двора. Здесь представлены коллекции археологии и этнографии, а также живопись, скульптура, изделия прикладного искусства, техника, нумизматика, редкие книги и документы.
Посетителей ждет настоящее путешествие во времени — пространство двух этажей поделено на лавки, мастерские и улицы, прогуливаясь по которым вы словно попадаете в старый Невьянск. Много интересного вы узнаете об истории развития местных промыслов — кузнечного, каретного, гончарного, кожевенного
После смерти в 1745 году Акинфия Никитича Демидова Невьянский завод достался его сыну Прокофию. В 1769 году Невьянский завод купил у Демидовых Савва Яковлев (Собакин), который совершил впечатляющую карьеру от простого уличного торговца до крупного заводовладельца и стал одним из богатейших людей своего времени. К концу жизни Яковлеву принадлежало 22 завода,
Единый архитектурный ансамбль с башней и музеем образует Спасо-Преображенский собор. Монументальный каменный собор считается одним из самых величественных и красивых храмов Урала. Он был заложен в 1824 году, а освятили его в 1830-м. Средства на строительство выделили заводчики Яковлевы. В середине XIX века храм расширили и построили колокольню. По легенде, местный священник якобы поставил условие, что колокольня церкви должна быть выше башни Демидовых.
Архитектура храма воплотила в себе изящество и строгость позднего классицизма. Фасад здания украшают крытые галереи с колоннами, пять барабанов увенчаны массивными куполами. В храме три престола: главный в честь Преображения Господня, южный в честь Пресвятой Богородицы и северный в честь апостолов Петра и Павла. Трёхъярусная 64-метровая колокольня с длинным шпилем — самая высокая на Урале.
В советское время храм разделил судьбу большинства церквей и был закрыт отойдя соседнему Невьянскому механическому заводу. Колокольню снесли, купол разобрали. В годы Великой Отечественной войны в размещённом тут цехе № 6 изготовляли снаряды. К концу века от собора остались лишь фундамент и стены первого этажа, а вся окрестная территория была плотно застроена заводскими цехами и участками.
О необходимости сохранения иникальных памятников Невьянска задумались в 1970-е годы. Во второй половине 1980-х годов по инициативе директора завода В.В.Хохонова производство из исторических зданий было выведено. К 1992 году был готов подробный проект восстановления, все промышленные строения на территории будущего музея-заповедника были демонтированы.
Завершить работы быстро помешала финансовая нестабильность, лишь на рубеже веков восстановление ускорилось. 16 августа 2003 года собор торжественно освятили. В храме установлены 5 уникальных фаянсовых иконостасов, которые изготовлены на Сысертском фарфоровом заводе.
Сегодня Невьянский государственный историко-архитектурный музей наглядно отражает вклад исторических личностей в развитие города и становление горнозаводской промышленности России в XVIII веке. Пётр I, как император, сыграл ключевую роль в модернизации страны, а Никита Демидов был одним из крупнейших промышленников своего времени, основавшим Невьянский завод. Памятник служит напоминанием о значимости сотрудничества государства и предпринимателей в истории региона и страны.
Алапаевск — небольшой уральский город в Свердловской области с богатой историей и своеобразной атмосферой старой российской провинции.
Город берёт своё начало с деревни Алапаихи, основанной в 1639 году по указу царя Михаила Фёдоровича на берегу одноимённой реки, вблизи её впадении в Нейву. В 1696 году в окрестностях Алапаихи на реке Нейве была обнаружена железная руда, а в 1702 году начато строительство казённого железоделательного завода, с этого момента деревня Алапаиха стала заводским посёлком.
В 1781 году по указу императрицы Екатерины II Алапаевск получил статус города, став центром Алапаевского уезда Пермской губернии, а в 1783 году город получил свой первый герб.
Главные достопримечательности города — это исторический центр с архитектурой XIX — начала XX века. Обратить внимание стоит на купеческие особняки и торговые дома, украшенные резными наличниками и лепниной. В центре сохранились церкви с характерными для Урала храмовыми формами: они создают особый колорит и дают представление о религиозной жизни города прошлого.
В конце XVII столетия жители деревни Алапаихи и других смежных с нею деревень ввиду дальнего расстояния до приходского Мурзинского храма стали ходатайствовать пред Тобольским епархиальным начальством о постройке в их селении храма и образовании самостоятельного прихода. Ходатайство было удовлетворено, и в 1702 году ими был построен на собственные средства небольшой каменный храм во имя праведного человека божия Алексия. В 1771 году деревянные потолки храма и колокольню заменили каменными и пристроили каменный придел во имя Архистратига Михаила. В 1793 году к существующим Алексеевскому и Михайловскому храмам пристроен новый холодный каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Позже, после пожара и риска обрушения колокольни, храм вновь был реконструирован обретя современный вид к 1833 году.
В 1918 году собор посещали князья Романовы и Елизавета Фёдоровна, находившиеся под стражей и убитые под Алапаевском. 1 ноября 1918 года обнаруженные ранее тела Алапаевских мучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор. После завершения заупокойной литургии и отпевания тела поместили в склеп, устроенный в южной стороне алтаря, и замуровали вход в него кирпичом. Позднее останки были вывезены в Пекин и Иерусалим.
Сегодня в центре Алапаевска сохранились руины старого металлургического центра. Здание молотового цеха построенно предположительно в 1704 году, это делает здание старейшим на Среднем Урале каменным производственным строением. Ещё недавно зданию грозило исчезновение, но после консервации объекта появилась надежда…
На Алапаевском заводе работал И.Е.Сафонов, изобретатель первой в России гидротурбины. В его доме по адресу ул. Розы Люксембург, 30 располагается Алапаевский краеведческий музей. Здание было отреставрировано в 2018 году.
Игнатий Евстафьевич Софонов — изобретатель-самоучка и плотинный мастер, который в 1837 году завершил работу над первой отечественной водяной турбиной, что стало значимым событием для развития промышленности России. Софонов не только спроектировал конструкцию турбины, но и разработал технологию её изготовления, что позволило внедрить изобретение на различных заводах Урала. Его достижения были отмечены правительственными наградами. Дом, связанный с именем Софонова, является памятником инженерной мысли и символом технического прогресса своего времени.
В начале XX века Алапаевск вошёл в историю как город, где 8 марта 1905 года был создан первый в России Совет рабочих депутатов. До наших дней сохранилось здание по адресу: ул. Ленина, 18, связанное с деятельностью этой организации, сейчас в здании размещается Администрация города.
В Алапаевске часть своего детства провёл П.И.Чайковский. Исследователи связывают многие произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни. В доме, где жили Чайковские, создан музей детства композитора (ул. Ленина, 30). Во второй части музея собрана коллекция музыкальных инструментов (три зала).
Важная, хотя и печальная, страница истории города связана с событиями начала XX века: Алапаевск известен как место гибели членов царской семьи и их окружения в 1918 году. Мемориальные объекты и связанные с этим исторические места привлекают внимание тех, кто интересуется отечественной историей и XX столетием.
Елизавта Фёдоровна, при рождении — Елизавеета Алексаандра Луииза Алииса Гессен-Дармштадтская.Вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, внучка английской королевы Виктории. Её младшая сестра Алиса позднее, в ноябре 1894 года, стала российской императрицей Александрой Фёдоровной, выйдя замуж за императора Николая II. Сама же Елизавета с 1884 года была супругой великого князя Сергея Александровича (пятый сын Александра II).
Елизавета вела праведный и подвижнический образ жизни, была председателем Императорского православного Палестинского общества, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Княгиня посещала больницы и госпитали, была с паломничеством в Палестине, а в 1914 году пребывала в большой поездке по Уралу посетив Пермь, Верхотурье, Кушву, Алапаевск, Екатеринбург и Челябинск. Вернуться в Алапаевск ей было суждено ещё раз…
Елизавета отказалась покинуть Россию после прихода к власти большевиков, продолжая заниматься подвижнической работой в своей обители. 7 мая 1918 года, на третий день после Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, Елизавета Фёдоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками. Патриарх Тихон пытался добиться её освобождения, но тщетно — она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь, потом в Екатеринбург и Алапаевск.
В Алапаевске Елизавета Фёдоровна находилась в заточении в здании Напольной школы вместе с другими князьями, инокиней Варварой и управляющим делами великого князя Сергея Михайловича Фёдора Ремеза. До сих пор возле этой школы растёт яблоня, по преданию, посаженная Великой княгиней. В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна, вместе с пятью князьями императорской крови, была убита. Они были сброшены в Новую Селимскую шахту в 18 км от Алапаевска живыми, шахту забросали гранатами, из которых взорвалась только одна, завалили жердями, брёвнами и присыпали землёй. Некоторые жертвы погибли сразу, другие оставались живы и после падения, мучительно умирали от голода и ран.
31 октября 1918 года Белая армия заняла Алапаевск. Останки убитых извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание в кладбищенской церкви города. Однако с наступлением Красной армии тела несколько раз перевозили дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине их встречал начальник Русской духовной миссии, архиепископ Иннокентий. Оттуда два гроба — великой княгини Елизаветы и сестры Марфо-Мариинской обители Варвары — были перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид. В январе 1921 года в Иерусалиме под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании Елизавета и Варвара были погребены. Тем самым было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во время паломничества туда в 1888 году.
В 1992 году великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были канонизированы Русской православной церковью.
Здание Напольной школы сохранилось, сегодня в нём работает Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».
Напольная школа всегда привлекала к себе множество людей со всех уголков мира. В городе понимали, что это святое место памяти Великокняжеских мучеников, как святыня мирового масштаба, должно быть достойно обустроено, но городскими усилиями сделать это было невозможно.
Создание музея началось ещё в 1992 году и шло долго, только 14 июля 2018 года состоялось торжественное открытие музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».
В 1998 год Русской Православной церкви был передан соседний с Напольной школой детский сад для создания Елизаветинского женского монастыря.
В 2018 году в монастыре построен храм.
История государства творится не только в столицах, но и в совсем небольших городах, Невьянск и Алапаевск тому подтверждение, уральская провинция на протяжении нескольких веков привлекает внимание царственних особ и судьбы.
В статье использованы собственные фотографии и фото из открытых источников.
Продолжение следует…
О Золотом кольце Среднего Урала читайте в статьях:
— Золотое кольцо Среднего Урала: Ярмарочный Ирбит
— Золотое кольцо Среднего Урала: музейный Ирбит
— Золотое кольцо Среднего Урала: Верхотурье — древняя столица Урала
— Золотое кольцо Среднего Урала: Верхотурье — духовная столица Урала
— Золотое кольцо Среднего Урала: Реж не просто город
Серия репортажей о городах Большой Тюменской области и России:
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— Тобольск своими глазами — Нижний посад
— Тобольск своими глазами — Верхний посад
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