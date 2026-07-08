В очередной части я расскажу о двух небольших уральских городах. Невьянск и Алапаевск обладают богатой и интересной историей, основаны они прямым распоряжением российских самодержцев и сыграли значительную роль в становлении Российской империи и судьбе династии Романовых.

В прошлом Невьянск часто называли «Старым заводом», а поэт В. А. Жуковский назвал его «дедушкой уральских заводов». Действительно, среди городов Свердловской области по возрасту Невьянск уступает только Верхотурью, Туринску и Алапаевску, а Каменск-Уральский — его ровесник.

Завод на реке Нейве (в то время её называли Невьей, что отразилось в названии) был основан в начале XVIII века по указу Петра I. Датой рождения Невьянска считается 15 декабря 1701 года, когда здесь выплавили первый чугун. Но уже в марте 1702 года Невьянский завод передали из казны во владение кузнеца Никиты Антуфьева — основателя знаменитой династии Демидовых.

Демидов превратил Невьянский завод в крупнейшее и современное на тот момент металлургическое предприятие России и даже Европы. В те времена в Невьянске выпускали лучшее железо, здесь работала самая большая в те годы в мире царь-домна. На Урале строились и новые заводы. Никите помогал управлять заводами его сын Акинфий, который унаследовал предприятия после смерти отца.

Главная достопримечательность города -Невьянская наклонная башня. Башня меня изрядно разочаровала, дело в том,что она закрыта на реставрацию. Ладно, будет повод вернуться.

Пожалуй, это самая известная архитектурная достопримечательность Свердловской области и Урала. Невьянская башня является памятником истории и культуры федерального значения и изображена на гербе города. Увидеть это овеянное тайнами и легендами архитектурное сооружение ежегодно приезжает более 100 тысяч человек со всего Урала и из других городов России. Благодаря башне Невьянск превратился в один из важных туристических центров Свердловской области.

Башня до сих пор скрывает много загадок. Начиная с того, что не известно кто её построил, в каким именно году (обычно указывают 1725 год), заканчивая слуховой комнатой и легендами о подземельях, в которых якобы тайно плавили серебро и золото с Алтая.

Башня имеет заметный наклон. По одной легенде, она покосилась из-за демидовских грехов, по другой, построена Демидовым наклонной специально после путешествия по Италии. Неоспоримо одно, наклон был изначально. Это следует из того, что нижняя часть наклонена сильнее, а чем выше, тем угол наклона меньше. Наклон достигает максимума в верхней части четверика, а затем уменьшается.

Высота башни достигает 57,5 м. Её отклонение от вертикали вверху 2,2 м на юго-запад. Толщина стен в нижней части 1,8 м, а вверху 32 см. Фундамент состоит из камней, а стены сложены из крупноформатного кирпича. Башня состоит из четверика и трёх восьмигранных ярусов. Башню венчает шатёр, на котором размещены флаг-флюгер и шар-«солнце», выполнявшие в том числе функцию молниеотвода (появившись за четверть века до его официального открытия Б. Франклиным).

А так башня должна выглядеть, если бы не была скрыта лесами.

На Невьянской башне исправно работают часы-куранты английского производства. Часовой механизм расположен на 7-м этаже. С помощью металлических струн часы связаны с колоколами на следующем этаже. На колоколах сохранилась надпись: «Richard Phelpsi Lonpini Fecit 1730», что в переводе с латинского означает: «Ричард Фельпс, в Лондоне сделано, 1730». Ричард Фельпс был мастером литейного цеха в Лондоне, и колокола его работы установлены на курантах собора Святого Павла. Обстоятельства приобретения курантов Демидовыми неизвестны. Всего здесь 10 колоколов английского производства и один (центральный) отлит в Невьянском заводе в 1732 году.

Интересно, что в 1767 году куранты были оценены в 5000 рублей, тогда как стоимость строения башни оценивалась в 4207 рублей. В советское время куранты сломались. В 1970-е годы их смог восстановить местный умелец Александр Саканцев. Каждую четверть часа куранты исполняют небольшой перезвон, а каждые три часа — отрывок из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Раньше они играли другие мелодии: в XVIII веке это были английские мелодии, в начале XX века — «Боже, царя храни», а затем «Широка страна моя родная».

По соседству с башней размещается Музей истории Невьянского края. Экспозиция размещается в бывшем здании Гостиного двора. Здесь представлены коллекции археологии и этнографии, а также живопись, скульптура, изделия прикладного искусства, техника, нумизматика, редкие книги и документы.

Посетителей ждет настоящее путешествие во времени — пространство двух этажей поделено на лавки, мастерские и улицы, прогуливаясь по которым вы словно попадаете в старый Невьянск. Много интересного вы узнаете об истории развития местных промыслов — кузнечного, каретного, гончарного, кожевенного и т. д.

После смерти в 1745 году Акинфия Никитича Демидова Невьянский завод достался его сыну Прокофию. В 1769 году Невьянский завод купил у Демидовых Савва Яковлев (Собакин), который совершил впечатляющую карьеру от простого уличного торговца до крупного заводовладельца и стал одним из богатейших людей своего времени. К концу жизни Яковлеву принадлежало 22 завода, в т. ч. и Режевской, о котором я рассказывал в прошлой части .

Единый архитектурный ансамбль с башней и музеем образует Спасо-Преображенский собор. Монументальный каменный собор считается одним из самых величественных и красивых храмов Урала. Он был заложен в 1824 году, а освятили его в 1830-м. Средства на строительство выделили заводчики Яковлевы. В середине XIX века храм расширили и построили колокольню. По легенде, местный священник якобы поставил условие, что колокольня церкви должна быть выше башни Демидовых.

Архитектура храма воплотила в себе изящество и строгость позднего классицизма. Фасад здания украшают крытые галереи с колоннами, пять барабанов увенчаны массивными куполами. В храме три престола: главный в честь Преображения Господня, южный в честь Пресвятой Богородицы и северный в честь апостолов Петра и Павла. Трёхъярусная 64-метровая колокольня с длинным шпилем — самая высокая на Урале.

В советское время храм разделил судьбу большинства церквей и был закрыт отойдя соседнему Невьянскому механическому заводу. Колокольню снесли, купол разобрали. В годы Великой Отечественной войны в размещённом тут цехе № 6 изготовляли снаряды. К концу века от собора остались лишь фундамент и стены первого этажа, а вся окрестная территория была плотно застроена заводскими цехами и участками.

О необходимости сохранения иникальных памятников Невьянска задумались в 1970-е годы. Во второй половине 1980-х годов по инициативе директора завода В.В.Хохонова производство из исторических зданий было выведено. К 1992 году был готов подробный проект восстановления, все промышленные строения на территории будущего музея-заповедника были демонтированы.

Завершить работы быстро помешала финансовая нестабильность, лишь на рубеже веков восстановление ускорилось. 16 августа 2003 года собор торжественно освятили. В храме установлены 5 уникальных фаянсовых иконостасов, которые изготовлены на Сысертском фарфоровом заводе.

Сегодня Невьянский государственный историко-архитектурный музей наглядно отражает вклад исторических личностей в развитие города и становление горнозаводской промышленности России в XVIII веке. Пётр I, как император, сыграл ключевую роль в модернизации страны, а Никита Демидов был одним из крупнейших промышленников своего времени, основавшим Невьянский завод. Памятник служит напоминанием о значимости сотрудничества государства и предпринимателей в истории региона и страны.

В XVIII—XIX вв. ека Невьянский завод был оплотом старообрядчества. Преследуемых властью и церковью старообрядцев здесь охотно принимали, поскольку они были хорошими работниками. В те же века там сложилась невьянская школа старообрядческой иконописи. Невьянская икона приобрела самобытные черты, свой узнаваемый стиль. От традиционной иконы невьянская отличается обилием золота, яркостью, многообразием красок, изяществом. Для написания икон использовали минеральные краски, которые отличались стойкостью и не выцветали. Невьянскую иконопись называют уникальным явлением русской художественной культуры, а познакомиться с ней можно в музее «Дом Невьянской иконы».

Алапаевск — небольшой уральский город в Свердловской области с богатой историей и своеобразной атмосферой старой российской провинции.

Город берёт своё начало с деревни Алапаихи, основанной в 1639 году по указу царя Михаила Фёдоровича на берегу одноимённой реки, вблизи её впадении в Нейву. В 1696 году в окрестностях Алапаихи на реке Нейве была обнаружена железная руда, а в 1702 году начато строительство казённого железоделательного завода, с этого момента деревня Алапаиха стала заводским посёлком.

В 1781 году по указу императрицы Екатерины II Алапаевск получил статус города, став центром Алапаевского уезда Пермской губернии, а в 1783 году город получил свой первый герб.

Главные достопримечательности города — это исторический центр с архитектурой XIX — начала XX века. Обратить внимание стоит на купеческие особняки и торговые дома, украшенные резными наличниками и лепниной. В центре сохранились церкви с характерными для Урала храмовыми формами: они создают особый колорит и дают представление о религиозной жизни города прошлого.

В конце XVII столетия жители деревни Алапаихи и других смежных с нею деревень ввиду дальнего расстояния до приходского Мурзинского храма стали ходатайствовать пред Тобольским епархиальным начальством о постройке в их селении храма и образовании самостоятельного прихода. Ходатайство было удовлетворено, и в 1702 году ими был построен на собственные средства небольшой каменный храм во имя праведного человека божия Алексия. В 1771 году деревянные потолки храма и колокольню заменили каменными и пристроили каменный придел во имя Архистратига Михаила. В 1793 году к существующим Алексеевскому и Михайловскому храмам пристроен новый холодный каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Позже, после пожара и риска обрушения колокольни, храм вновь был реконструирован обретя современный вид к 1833 году.

В 1918 году собор посещали князья Романовы и Елизавета Фёдоровна, находившиеся под стражей и убитые под Алапаевском. 1 ноября 1918 года обнаруженные ранее тела Алапаевских мучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор. После завершения заупокойной литургии и отпевания тела поместили в склеп, устроенный в южной стороне алтаря, и замуровали вход в него кирпичом. Позднее останки были вывезены в Пекин и Иерусалим.

Сегодня в центре Алапаевска сохранились руины старого металлургического центра. Здание молотового цеха построенно предположительно в 1704 году, это делает здание старейшим на Среднем Урале каменным производственным строением. Ещё недавно зданию грозило исчезновение, но после консервации объекта появилась надежда…

На Алапаевском заводе работал И.Е.Сафонов, изобретатель первой в России гидротурбины. В его доме по адресу ул. Розы Люксембург, 30 располагается Алапаевский краеведческий музей. Здание было отреставрировано в 2018 году.

Игнатий Евстафьевич Софонов — изобретатель-самоучка и плотинный мастер, который в 1837 году завершил работу над первой отечественной водяной турбиной, что стало значимым событием для развития промышленности России. Софонов не только спроектировал конструкцию турбины, но и разработал технологию её изготовления, что позволило внедрить изобретение на различных заводах Урала. Его достижения были отмечены правительственными наградами. Дом, связанный с именем Софонова, является памятником инженерной мысли и символом технического прогресса своего времени.

В начале XX века Алапаевск вошёл в историю как город, где 8 марта 1905 года был создан первый в России Совет рабочих депутатов. До наших дней сохранилось здание по адресу: ул. Ленина, 18, связанное с деятельностью этой организации, сейчас в здании размещается Администрация города.

В Алапаевске часть своего детства провёл П.И.Чайковский. Исследователи связывают многие произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни. В доме, где жили Чайковские, создан музей детства композитора (ул. Ленина, 30). Во второй части музея собрана коллекция музыкальных инструментов (три зала).

Важная, хотя и печальная, страница истории города связана с событиями начала XX века: Алапаевск известен как место гибели членов царской семьи и их окружения в 1918 году. Мемориальные объекты и связанные с этим исторические места привлекают внимание тех, кто интересуется отечественной историей и XX столетием.

Елизавта Фёдоровна, при рождении — Елизавеета Алексаандра Луииза Алииса Гессен-Дармштадтская.Вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, внучка английской королевы Виктории. Её младшая сестра Алиса позднее, в ноябре 1894 года, стала российской императрицей Александрой Фёдоровной, выйдя замуж за императора Николая II. Сама же Елизавета с 1884 года была супругой великого князя Сергея Александровича (пятый сын Александра II).

Елизавета вела праведный и подвижнический образ жизни, была председателем Императорского православного Палестинского общества, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Княгиня посещала больницы и госпитали, была с паломничеством в Палестине, а в 1914 году пребывала в большой поездке по Уралу посетив Пермь, Верхотурье , Кушву, Алапаевск, Екатеринбург и Челябинск. Вернуться в Алапаевск ей было суждено ещё раз…

Елизавета отказалась покинуть Россию после прихода к власти большевиков, продолжая заниматься подвижнической работой в своей обители. 7 мая 1918 года, на третий день после Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божьей Матери, Елизавета Фёдоровна была арестована чекистами и латышскими стрелками. Патриарх Тихон пытался добиться её освобождения, но тщетно — она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь, потом в Екатеринбург и Алапаевск.

В Алапаевске Елизавета Фёдоровна находилась в заточении в здании Напольной школы вместе с другими князьями, инокиней Варварой и управляющим делами великого князя Сергея Михайловича Фёдора Ремеза. До сих пор возле этой школы растёт яблоня, по преданию, посаженная Великой княгиней. В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна, вместе с пятью князьями императорской крови, была убита. Они были сброшены в Новую Селимскую шахту в 18 км от Алапаевска живыми, шахту забросали гранатами, из которых взорвалась только одна, завалили жердями, брёвнами и присыпали землёй. Некоторые жертвы погибли сразу, другие оставались живы и после падения, мучительно умирали от голода и ран.

31 октября 1918 года Белая армия заняла Алапаевск. Останки убитых извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание в кладбищенской церкви города. Однако с наступлением Красной армии тела несколько раз перевозили дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине их встречал начальник Русской духовной миссии, архиепископ Иннокентий. Оттуда два гроба — великой княгини Елизаветы и сестры Марфо-Мариинской обители Варвары — были перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид. В январе 1921 года в Иерусалиме под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании Елизавета и Варвара были погребены. Тем самым было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во время паломничества туда в 1888 году.

В 1992 году великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были канонизированы Русской православной церковью.

Здание Напольной школы сохранилось, сегодня в нём работает Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».

Напольная школа всегда привлекала к себе множество людей со всех уголков мира. В городе понимали, что это святое место памяти Великокняжеских мучеников, как святыня мирового масштаба, должно быть достойно обустроено, но городскими усилиями сделать это было невозможно.

Создание музея началось ещё в 1992 году и шло долго, только 14 июля 2018 года состоялось торжественное открытие музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».

В 1998 год Русской Православной церкви был передан соседний с Напольной школой детский сад для создания Елизаветинского женского монастыря.

В 2018 году в монастыре построен храм.

История государства творится не только в столицах, но и в совсем небольших городах, Невьянск и Алапаевск тому подтверждение, уральская провинция на протяжении нескольких веков привлекает внимание царственних особ и судьбы.

В статье использованы собственные фотографии и фото из открытых источников.

Продолжение следует…

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