Радиостанции российского производства серии «Астра-DP»

АСТРА DP.U2 DMR — это носимая цифро-аналоговая DMR радиостанция российского производства серии «Астра-DP», которая полностью соответствует действующим ГОСТ и регламентам Таможенного союза для цифровых и аналоговых средств радиосвязи.

Радиостанции выпускаются на одном из самых современных производств на территории РФ.

Новое программное и аппаратное обеспечение, использован российский чип.

Программное обеспечение внесено в реестр Минпромторга. Астра-DP входит в реестр ТОРП (телекоммуникационного оборудования российского производства).

АСТРА DP.U2 DMR принадлежит к линейке радиостанций DMR, поэтому обладает превосходным качеством звука, выдающимся радиопокрытием, длительной работой от аккумулятора и другими преимуществами. Также выпущена новая версия программатора АСТРА КП.U2. Теперь процесс программирования радиостанции занимает всего 5 секунд.

Радиостанции серии «Астра-DP» являются отечественной разработкой, они производятся на одном из ведущих российских производств из лучших отечественных и мировых компонентов. Весь процесс, от комплектации и заказа печатных плат, до поверхностного монтажа и окончательной сборки происходит под ответственным контролем.

Обеспечена совместимость рации с продукцией мировых брендов — Моtorоlа и Нytеra. Рации серии «Астра-DP» работают в цифровых сетях DMR Tier I, Tier II. Встроенное программное обеспечение микроконтроллера является собственной разработкой нашей компании и позволяет вносить практически любые изменения в функционал радиостанции, добавлять новые уникальные функции.

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