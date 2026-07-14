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2 дня назад 2065
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Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

«Красное Сормово» начало ходовые испытания сухогруза проекта RSD59

На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) начались ходовые испытания сухогруза проекта RSD59. Судно вышло из акватории предприятия и приступило к проверкам в реальных условиях.

На борту — сдаточная команда завода и представители классификационного регистра. Им предстоит проверить главный двигатель, винторулевые колонки, управляемость, ходкость, работу автоматики, навигации, радиосвязи, а также якорные, швартовные и спасательные устройства, рассказали в ОСК.

Это один из самых массовых проектов в российском грузовом флоте. «Красное Сормово» строит такие суда с использованием поточно-конвейерной технологии и удерживает лидерство в стране по их выпуску.

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Источник: www.aoosk.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm15.07.26 14:18:57

    ОСК «Красное Сормово» продолжило строительство сухогрузов проекта RSD59. Это уже шестая и самая крупная серия в 34 судна, контракт на ее создание был заключен в 2024 году (заказчик — ГТЛК). Предполагается, что всю серию спустят на воду до 2027 года.
    В 2026 году верфь запустила собственное производство винторулевых колонок (ВРК) для сухогрузов проекта RSD59.

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