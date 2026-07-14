На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) начались ходовые испытания сухогруза проекта RSD59. Судно вышло из акватории предприятия и приступило к проверкам в реальных условиях.

На борту — сдаточная команда завода и представители классификационного регистра. Им предстоит проверить главный двигатель, винторулевые колонки, управляемость, ходкость, работу автоматики, навигации, радиосвязи, а также якорные, швартовные и спасательные устройства, рассказали в ОСК.

Это один из самых массовых проектов в российском грузовом флоте. «Красное Сормово» строит такие суда с использованием поточно-конвейерной технологии и удерживает лидерство в стране по их выпуску.