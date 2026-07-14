Вертолёт Ми-171А3 официально допущен к полётам при температурах до -50°C. Разрешение выдала Росавиация после серии испытаний в Якутии, где машину проверили в условиях экстремального холода.

Машина предназначена для работы на шельфе — доставки людей и грузов на буровые платформы, а также для связи с отдалёнными посёлками. Поэтому к испытаниям подошли серьёзно: в Якутии провели 66 полётов и 22 наземных запуска двигателя. Вертолёт показал себя отлично, и теперь это подтверждено документально, рассказали в Ростехе.

Ми-171А3 — это не просто «холодостойкая» машина. У него укреплённый фюзеляж, топливная система, которая не даёт утечек даже при аварии, и возможность приводнения при волнении до 5 баллов. На случай экстренной посадки на воду предусмотрены надувные баллонеты и спасательные плоты. При необходимости вертолёт легко переоборудуется в поисково-спасательный — достаточно установить медицинские модули и прожектор.