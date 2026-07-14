«Союз МС-29» с новым международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-29» пристыковался к Международной космической станции после трехчасового полета.Ракета «Союз-2.1а» стартовала с ним с Байконура в 17:48 мск. Полет проходил по сверхкороткой схеме. Корабль сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента станции.
В экипаже — космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.
Через несколько часов они откроют люки и перейдут на станцию. Их встретят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Это девятый успешный запуск космического аппарата в России в 2026 году.
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