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3 дня назад 1688
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Kотенко Cергей Космонавтика

«Союз МС-29» с новым международным экипажем пристыковался к МКС

© media.ixbt.com

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» пристыковался к Международной космической станции после трехчасового полета.Ракета «Союз-2.1а» стартовала с ним с Байконура в 17:48 мск. Полет проходил по сверхкороткой схеме. Корабль сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента станции.

В экипаже — космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.

Через несколько часов они откроют люки и перейдут на станцию. Их встретят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Это девятый успешный запуск космического аппарата в России в 2026 году.

Фото — https://www.ixb...lsja-k-mks.html

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Источник: ria.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm17.07.26 13:53:02

    Россия и США совместно разработали программу контролируемого сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом 14 июля сообщило РИА Новости.

    По данным издания, вопросы, связанные с будущим МКС, сегодня обсудили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и руководитель NASA Джаред Айзекман. Разработанная совместная программа предполагает завершение полета станции в конце 2030 года.
    И помним, что:
    NASA разрешило астронавтам вернуться на МКС после инцидента с утечкой воздуха
    (5 июня 2026)
    NASA разрешило своим астронавтам вернуться на МКС на время приостановки ремонтных работ, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс.

    «NASA дало указание членам экипажа на борту корабля Dragon распоряжение прекратить исполнение мер по эвакуации и вернуться к запланированным работам на борту МКС», — написала она в X.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что в NASA приказали астронавтам на МКС перейти в корабль и подготовиться к эвакуации в связи с ростом утечки воздуха.

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