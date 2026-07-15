MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 2683
artal Новые заводы и цеха

В Стерлитамаке на фиброцементном заводе запустили новую линию и уникальный техпроцесс

© cityopen.ru

В Стерлитамаке 14 июля на фиброцементном заводе запустили новую производственную линию по выпуску хризотилцементных листов и первый в мире уникальный технологический комплекс автоклавирования на хризотиле. Это стало возможным в результате проведенной масштабной модернизации в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Новая производственная линия полностью автоматизирована. Она была спроектирована и изготовлена по техническому заданию самого завода компанией «SINOMA» (Ухань, Китай), рассказал директор предприятия Рустам Зайнуллин. Установка позволит увеличить объемы производства высококачественных хризотилцементных листов, которые востребованы как в жилищном, так и в промышленном строительстве.

«Главным технологическим прорывом проекта стал запуск первого в мире процесса автоклавирования на основе хризотила. Данная технология позволяет значительно повысить физико-механические свойства готовой продукции: прочность, морозостойкость и долговечность, что выводит стандарты качества на принципиально новый уровень», — пояснили на предприятии.

По словам директора ООО «БФ ТЕХ» Антона Кузьмина, автоклавированный плоский лист в России производит небольшое количество предприятий.

«Все процессы финализируются прямо на линии по производству, не требуют определенных операций: высушивания на складе, например. Это очень большой плюс», — добавил Антон Кузьмин.

В ближайшие годы Стерлитамакский фиброцементный завод планирует строительство комплекса по выпуску вентилируемых фасадов, а также плит на наружной и внутренней отделки.

© cityopen.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: cityopen.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт