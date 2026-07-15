В Стерлитамаке на фиброцементном заводе запустили новую линию и уникальный техпроцесс
В Стерлитамаке 14 июля на фиброцементном заводе запустили новую производственную линию по выпуску хризотилцементных листов и первый в мире уникальный технологический комплекс автоклавирования на хризотиле. Это стало возможным в результате проведенной масштабной модернизации в рамках нацпроекта «Производительность труда».
Новая производственная линия полностью автоматизирована. Она была спроектирована и изготовлена по техническому заданию самого завода компанией «SINOMA» (Ухань, Китай), рассказал директор предприятия Рустам Зайнуллин. Установка позволит увеличить объемы производства высококачественных хризотилцементных листов, которые востребованы как в жилищном, так и в промышленном строительстве.
«Главным технологическим прорывом проекта стал запуск первого в мире процесса автоклавирования на основе хризотила. Данная технология позволяет значительно повысить физико-механические свойства готовой продукции: прочность, морозостойкость и долговечность, что выводит стандарты качества на принципиально новый уровень», — пояснили на предприятии.
По словам директора ООО «БФ ТЕХ» Антона Кузьмина, автоклавированный плоский лист в России производит небольшое количество предприятий.
«Все процессы финализируются прямо на линии по производству, не требуют определенных операций: высушивания на складе, например. Это очень большой плюс», — добавил Антон Кузьмин.
В ближайшие годы Стерлитамакский фиброцементный завод планирует строительство комплекса по выпуску вентилируемых фасадов, а также плит на наружной и внутренней отделки.
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