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Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

«Роснефть» создала сервисную инфраструктуру для 5 тысяч машин в Заполярье

В зоне вечной мерзлоты, за пределами привычных трасс, «Роснефть» организовала самую северную сеть автосервисов в России. Она тянется от Ямало-Ненецкого округа до «Бухты Север» и создана для обслуживания техники, работающей в рамках проекта «Восток Ойл».

Сейчас сеть охватывает около 5 тысяч машин — специальной и дорожно-строительной техники. Координирует работу транспорта цифровая платформа компании: она управляет автопарком в реальном времени, связывая ремонтные базы, логистику и производственные объекты в единую систему, рассказали в пресс-службе Роснефти.

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Источник: t.me

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