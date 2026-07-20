Российский рынок умного дома пополнился заметной новинкой: совместное решение Яндекса и бренда NEPTUNкомпании «Теплолюкс» — интеллектуальная система защиты от протечек с полной интеграцией в экосистему Алисы — новая эра умного дома.

Яндекс и NEPTUN представили умную систему защиты от протечек воды с прямой интеграцией в Умный дом с Алисой. Решение автоматически обнаруживает протечку, перекрывает воду и уведомляет пользователя о происшествии, даже если его нет дома. При этом ключевые функции системы продолжают работать и при отсутствии интернета. Благодаря интеграции с Алисой продукт становится частью единой экосистемы умного дома и может функционировать в сценариях автоматизации вместе с освещением, розетками и другими устройствами, помогая повысить безопасность жилья и снизить риск дорогостоящих последствий аварии.

Если датчик фиксирует воду, система мгновенно передает сигнал на модуль управления и автоматически перекрывает подачу воды. Одновременно пользователь получает уведомление через приложение «Дом с Алисой», SMS или Яндекс Станцию. Кроме того, автоматически запускается сценарий безопасности: связанные умные розетки могут быть отключены, чтобы минимизировать риск короткого замыкания.

Особенность решения — глубокая интеграция с экосистемой Яндекса. Пользователи могут управлять системой через приложение «Дом с Алисой», контролировать состояние датчиков и кранов, отслеживать текущее состояние системы прямо на дисплее управления, а также создавать собственные сценарии автоматизации. Например, команда «Алиса, мы в отпуск» может одновременно перекрыть воду, выключить свет и отключить электроприборы по всей квартире. А сценарий «Алиса, начать уборку» временно заблокирует реакцию системы на воду во время активности робота-пылесоса в режиме влажной уборки.

«Сегодня рынок „умного дома“ перенасыщен предложениями, именно поэтому пользователи ожидают от нового гаджетане только комфорта, но и реального решения бытовыхзадач. Интеграция NEPTUN с экосистемой Алисы позволяет автоматизировать одни из самых важных сценариев домашней безопасностии рутины — полный контроль расхода воды и защиту от протечек, сохраняя имущество, время и спокойствие владельцев», — отмечают в компании.

Новая система помогает не только предотвращать аварии, но и упрощает ежедневное управление домом. Счетчики автоматически передают показания расхода воды в приложение «Дом с Алисой», избавляя пользователей от необходимости ежемесячно вручную снимать и передавать данные.

«С точки зрения инженерного решения, в системах безопасности главное не количество функций, а способность сработать именно тогда, когда что-то пошло не по плану. Поэтому при разработке продуктамы уделили особое внимание автономности. Система продолжает защищать дом даже без интернета, а резервное питание позволяет ей оставаться на страже до 30 часов при отключении электричества. Для пользователя это означает главное — уверенность, что защита сработает именно тогда, когда она действительно нужна» — комментируют разработчики системы.

Решение подходит как для новых объектов на стадии ремонта, так и для уже обжитых квартир и домов. При необходимости систему можно масштабировать, добавляя дополнительные датчики и краны под конкретную планировку.