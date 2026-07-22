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1 день назад 1897
artal Города и сёла России

В Сольвычегодске Архангельской области открылась современная набережная

Благоустройство стало возможным благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы велись поэтапно: сначала была выполнена планировка, проложены инженерные сети и оборудован спуск к воде, затем установлены пергола, амфитеатр, система освещения и проведено озеленение. Общий бюджет проекта составил 136 млн рублей (65 млн — из федерального бюджета, 57 млн — из областного, 2,8 млн — из местного). Ещё 10 млн рублей внебюджетных средств направлены на противоаварийные работы в Благовещенском соборе и здании «Мельница».

Новая набережная получила имя Аники Строганова — государственного деятеля периода царствования Ивана Грозного, крупнейшего российского предпринимателя тех лет, организовавшего в городе солеварную промышленность.

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Источник: region29.ru

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