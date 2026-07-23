На 11 атомных станциях, входящих в контур «Росэнергоатома», началась опытно-промышленная эксплуатация системы «ТОРЭКС» (техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация). Это единая цифровая платформа, которая объединяет управление эксплуатацией, инженерной поддержкой и ремонтами оборудования на всех российских АЭС.

Система аккумулирует данные по миллионам единиц оборудования, отслеживает их состояние, фиксирует дефекты и контролирует их устранение, формирует планы технического обслуживания и ремонтов с учётом ресурсных характеристик. Ожидается, что в ней будут работать более 20 тысяч пользователей — практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал станций и подрядных организаций.

Опытно-промышленная эксплуатация продлится год, завершить её планируют летом 2027 года. После этого будет принято решение о полноценном промышленном запуске. В дальнейшем «ТОРЭКС» планируют развивать с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили в Росатом.