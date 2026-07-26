Специалисты «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) завершили разработку технического проекта танкера-химовоза на базе унифицированной «Платформы № 1». Об этом рассказал в рамках конференции «Судостроение — стратегия 2026» в Санкт-Петербурге директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин, сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе корпорации.В своем выступлении представитель ОСК рассказал о производственной модели серийного строительства гражданских судов на базе унифицированных платформенных решений. Серийность одновременно снижает трудоёмкость постройки, стабилизирует кооперацию с поставщиками и позволяет заранее закупать оборудование партиями, а методологический подход к проектированию дает возможность сравнивать технические решения не только по характеристикам, но и по совокупной стоимости владения — капитальным и эксплуатационным затратам. Дополнительный эффект обеспечивают цифровые модели, автоматизация, роботизация и перенос максимального объема насыщения судна в цеховые условия.

В основе платформенного подхода — разработанная ОСК «Платформа № 1 » для судов класса «река — море», которая унифицирует носовую и кормовую оконечности, жилую надстройку, рулевую рубку, а также оборудование и системы, оставляя вариативной только грузовую зону под конкретную задачу заказчика. По целевым оценкам ОСК для серийного производства, такой подход обеспечивает снижение стоимости судна более чем на 10 процентов, сокращение числа уникальных компонентов на 20 процентов, возможность выпуска до 20 судов в год на одной площадке и сокращение сроков строительства до 30 процентов — при условии стабильного технического задания, ограничения изменений после запуска проекта и ритмичного финансирования всей серии.«Сегодня технический проект танкера-химовоза на базе унифицированной Платформы № 1 уже разработан и согласован регистром. Уже на этой стадии мы закладываем повышенную топливную эффективность и снижение удельного расхода топлива относительно предыдущего поколения проектов, что напрямую влияет на операционные расходы судовладельца и срок окупаемости судна», — отметил Михаил Афонютин.По его словам, технические решения платформы изначально формируются с учетом актуальных требований Российского морского регистра судоходства (РС) и экологических норм, чтобы судовладелец не сталкивался с дополнительными затратами на модернизацию в течение жизненного цикла судна.Следующий проект, разрабатываемый на базе «Платформы № 1», — сухогрузное судно класса R2-RSN усиленной речной функцией. Проектирование вошло в активную фазу.«Планируем уже в октябре этого года начать строительство на Красном Сормово судно по этому проекту, т.к. есть большой спрос более 200 единиц в перспективе десяти лет. Заказчик хочет получить первое судно уже в 2027 году», — добавил представитель ОСК.Напомним, Вторая конференция «Судостроение — стратегия» прошла в Санкт-Петербурге 23 июля 2026 года. Портал Sudostroenie.info выступил информационным партнёром мероприятия.