Отделение общей врачебной практики № 2 Центральной районной больницы Кушвы в посёлке Баранчинском Свердловской области торжественно открылось для пациентов после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В обновление здания вложено более 78 миллионов рублей. Средства выделили из областного и федерального бюджетов.

Здание общей врачебной практики в Баранчинском было построено в 1963 году. В ходе работ подрядчики полностью обновили кровлю, отмостку и фасад, заменили наружные и внутренние двери, окна, а также все инженерные сети. Выполнена перепланировка помещений, смонтированы новые системы пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения и телефонии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда.

В отделение ОВП за медицинской помощью обращаются более 8 тысяч человек. Проектная мощность поликлинического подразделения составляет 100 посещений в смену, для пациентов открыты пять врачебных участков. Инфраструктура включает дневной терапевтический стационар на 10 мест, физиотерапевтический кабинет, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет неотложной помощи, кабинет для маломобильных посетителей.

Пространство внутри здания стало интуитивно понятным и функциональным. Открытая регистратура оптимизирует маршрутизацию потоков пациентов, навигационная система поможет ориентироваться в здании. Для комфортного ожидания установлена современная мебель, закуплена новая оргтехника. Информационное сопровождение обеспечивают два телевизора для трансляции видеороликов о здоровом образе жизни, признаках заболеваний и навыках оказания первой помощи, а также электронное табло, которое сокращает время нахождения пациента в очереди.

Потоки маленьких и взрослых посетителей разделены. Для детей оборудовано отдельное пространство с яркой мебелью — такое зонирование позволяет снизить уровень стресса и повысить безопасность пациентов.

Для создания единого корпоративного стиля сотрудникам отделения закуплена единая униформа в соответствии с брендбуком министерства здравоохранения Свердловской области. Это подчёркивает профессиональный статус медицинского персонала и создаёт положительное впечатление у жителей с первых минут посещения учреждения.

— Важно не просто отремонтировать здание, а создать пространство, где и взрослый, и ребёнок будут чувствовать себя спокойно и уверенно, где помощь оказывается быстро и по всем современным стандартам. Именно такой подход лежит в основе нашей работы, — подчеркнула Светлана Панькова заведующая отделением общей врачебной практики № 2 Центральной районной больницы Кушвы.

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