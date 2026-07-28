В Челябинске изготовили подстанцию для топливо-заправочного комплекса
ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) спроектировал и изготовил комплектную трансформаторную подстанцию КТПН Плит мощностью 630 кВА для нужд топливо-заправочного комплекса (ТЗК) Ростовской области. Оборудование отгружено на объект Заказчика. Подстанция обеспечит электроснабжение ключевых потребителей электроэнергии склада горюче-смазочных материалов (ГСМ): систем противопожарной защиты, освещения, вентиляции, средств автоматики и контроля, насосных станций. Реализация проекта повысит надежность работы топливозаправочного комплекса и позволит бесперебойно обслуживать потребителей даже при нестабильности внешних сетей.
Комплектация
На стороне высшего напряжения (6 кВ) установлены две ячейки КСО-366 Сион на 6 кВ. По низкой стороне (0,4 кВ) распределительное устройство выполнено на базе восьми ячеек НКУ Алион с 3b-секционированием. Низковольтные распределительные устройства рассчитаны на номинальный ток 1000 А и имеют степень защиты — IP31. В качестве коммутационных аппаратов применены автоматические выключатели ESQ. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием.
Также в состав подстанции вошли сухой трансформатор ТЛС производства «АЛЬФАТРАФО», щит собственных нужд, шкаф охранно-пожарной сигнализации, УКРМ. По запросу Заказчика внутри подстанции предусмотрены места для размещения шкафов АСУТП, частотных преобразователей, управления насосом, задвижками и наружного освещения. Данное оборудование предоставляет Заказчик, монтаж производится на объекте.
Технические особенности
Для Заказчика главным требованием была гарантия стабильной работы насосного и другого оборудования склада ГСМ. Так, чтобы при аварийном отключении силового трансформатора — основного источника электричества — подстанция автоматически переключалась на резервный источник — дизель-электрическую станцию. При этом даже в момент обратного переключения потребители не должны ощущать переходных процессов. Для этой цели инженерами ЧЗЭО была разработана и реализована нестандартная схема с тремя вводами и независимым резервированием каждой секции.
«Если на основном вводе пропадает напряжение, система АВР производит отключение вводного и секционного выключателей.
Включение резервных вводов осуществляется по сигналам готовности дизель‑электрическихстанций:
онивключаютсяпослеподтверждениязапускадвигателя и выхода генераторанарабочие параметры.
Секционныйвыключательостаетсявотключенномположениии
обеспечивает независимое питание каждой секции от собственного резервного источника»,
— отмечает инженер технического отдела ЧЗЭО Антон Губатенко.
Данная схема предусматривает также алгоритм обратного перехода, при котором переключение на основной ввод выполняется после синхронизации дизель-электрической станции с питающей сетью. Это позволяет избежать провала напряжения и гарантирует стабильное электроснабжение склада ГСМ даже в условиях резких изменений параметров сети.
Проект в Ростовской области продолжает линию поставок ЧЗЭО на крупные объекты переработки нефтегазовой отрасли.
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