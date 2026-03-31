4 дня назад
45
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

До 3300 шпал в час: СТМ тестирует новую путевую машину⁠

Специалисты «Калугапутьмаш» (входит в СТМ) приступили к испытаниям подбивочно-рихтовочной машины ПМА-3. В программе — комплексная проверка всех систем и механизмов.

Уже пройдены климатические и санитарно-гигиенические тесты по техрегламенту Таможенного союза. Настроили гидравлику, пневматику, проверили взаимодействие электронных систем управления.

После заводской обкатки машина отправится на кольцо ВНИИЖТ для подтверждения прочностных и ходовых характеристик. Сертификат планируют получить в этом году, рассказали в СТМ.

ПМА-3 — полностью российская разработка, выполненная при поддержке Минпромторга. Главная инновация — непрерывный цикл работы, который резко сокращает время технологических «окон» на железной дороге.

Производительность новой машины достигает 3300 шпал в час, конструкционная скорость — 90 км/ч. Экипаж состоит из трех человек. Кабина унифицирована для всей линейки путевой техники. В машине используются интеллектуальные системы: оценка фронта работ, геоинформационная выправка пути и мониторинг технического состояния.

Источник: t.me

    Владимир Козлов Владимир Козлов31.03.26 19:26:34

    Очень нужная техника! Великолепно! Желаю успехов в испытаниях и доводке!

    Нет аватара alexm02.04.26 13:16:53

    Ну что, это очень важное событие для Российской железнодорожной отрасли последних лет!
    Главное- непрерывный цикл работы. Машина выполняет полный цикл работ по обслуживанию железнодорожного полотна: от выправки и рихтовки рельсов до уплотнения балласта. И может обрабатывает до 3300 шпал в час, подбивая по три шпалы одновременно. Весит 126 тонн. Она сама оценивает состояние пути, подстраивает давление под шпалу, корректирует угол рельсов,
    мониторит датчики.
    Экономический эффект: Сокращается время простоя путей, уменьшается расход топлива и износ оборудования, повышается безопасность движения. Автоматизация освобождает персонал от рутинной работы и позволяет уделять больше времени техническому контролю.( Мониторинг позволяет прогнозировать ремонты заранее!!)
    Для государства и отрасли- это путь к технической независимости!

