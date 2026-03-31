До 3300 шпал в час: СТМ тестирует новую путевую машину
Специалисты «Калугапутьмаш» (входит в СТМ) приступили к испытаниям подбивочно-рихтовочной машины ПМА-3. В программе — комплексная проверка всех систем и механизмов.
Уже пройдены климатические и санитарно-гигиенические тесты по техрегламенту Таможенного союза. Настроили гидравлику, пневматику, проверили взаимодействие электронных систем управления.
После заводской обкатки машина отправится на кольцо ВНИИЖТ для подтверждения прочностных и ходовых характеристик. Сертификат планируют получить в этом году, рассказали в СТМ.
ПМА-3 — полностью российская разработка, выполненная при поддержке Минпромторга. Главная инновация — непрерывный цикл работы, который резко сокращает время технологических «окон» на железной дороге.
Производительность новой машины достигает 3300 шпал в час, конструкционная скорость — 90 км/ч. Экипаж состоит из трех человек. Кабина унифицирована для всей линейки путевой техники. В машине используются интеллектуальные системы: оценка фронта работ, геоинформационная выправка пути и мониторинг технического состояния.
