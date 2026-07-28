Новый российский трамвай модели 71-923М «Богатырь-М» в рестайлинговой версии начал 17 июля 2026 года перевозки пассажиров на линии Екатеринбург — Верхняя Пышма (маршрут № 333). Двухсекционная машина оснащена современной автоматизированной системой управления, позволяющей выполнять работу в беспилотном режиме.

Маршрут трамвая позволяет посетить самый большой в России технический музей, работающий в пригороде Екатеринбурга.

«Богатырь-М» присоединился к парку современных российских трамваев «Львёнок», работающих на линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Это маршрут построили «с нуля» и запустили в 2022 году. Главная особенность для гостей Екатеринбурга — на новых трамваях можно быстро и комфортно добраться до музея техники в Верхней Пышме. Конечная маршрута № 333 находится недалеко от станции метро «Проспект Космонавтов», а останавливается трамвай практически у центрального входа в огромный музей в пригороде большого российского мегаполиса.

Что представляет собой трамвай «Богатырь-М»? Модель 71-923М разработана российской компанией «ПК «Транспортные системы». По информации производителя, обновленная версия этой машинытеперь перевозит практически такое же количество пассажиров, как и трёхсекционная модель, что решает проблему пиковых нагрузок на маршрутах. При этом, благодаря конструктивным особенностям, эксплуатационные расходы на содержание двухсекционного вагона сопоставимы с содержанием односекционного трамвая. «Богатырь-М» — полностью низкопольный трамвай длиной около 19,5 метров. В машине использована уникальная низкопольная поворотная тележка собственной разработки компании с эластичным соединением.

В рестайлинговой версии 2026 года обновлены экстерьер и интерьер трамвая, интегрирована новая световая схема. Также в новой модификации «Богатырь-М» предусмотрено 35 посадочных мест при общей вместимости до 222 человек. На накопительной площадке между секциями установлен сенсорный туристический монитор. В трамвае три широких дверных проема, просторные накопительные площадки, откидная аппарель собственной разработки, места для пассажиров с ограниченной мобильностью.

В кабине водителя установлено эргономичное кресло, а все наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник. Вся информация о техническом состоянии трамвая, а также данные с видеокамер выводятся на обновленную панель визуализации. Оборудование на крыше трамвая рассчитано на использование различных систем накопления энергии, что в перспективе позволит эксплуатировать вагон на неэлектрифицированных участках.

Новая версия российского трамвая оснащенасистемой, обеспечивающей движение в автономном режиме. Параллельно подобное решение испытывается на одном из трамваев модели «Львёнок», также работающем на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.

Михаил Петровский

Использованы фото «ПК «Транспортные системы» и ВК-канала ЕКАТРАНС