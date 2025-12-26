Предприятие располагается в новом здании площадью 1500 квадратных метров, строительство и оснащение которого велось при государственной поддержке, сообщается Правительством Курганской области.

В цехе уже работают четыре сталелитейные печи, которые производят до 750 тонн продукции в месяц в круглосуточном режиме. После установки ещё двух печей мощность планируется увеличить до 1200 тонн ежемесячно. На данный момент создано 70 рабочих мест, а в перспективе будет открыто ещё 50.

Основная продукция цеха — стальные круги, плоские фланцы и заглушки — поставляется как местным предприятиям, так и в другие регионы. Изделия используются при производстве трубопроводной арматуры и машиностроительной продукции. Часть продукции сразу отправляется на соседнее предприятие «Темпер», формируя замкнутый производственный цикл: от переплавки металлических отходов до механической обработки готовых деталей, что снижает их себестоимость.

На общей площади индустриального парка в 15 тысяч квадратных метров работают семь резидентов, которые создали около 500 рабочих мест за четыре года. Общий объём инвестиций в развитие парка превысил 300 миллионов рублей, из которых порядка 215 миллионов было выделено государством на закупку оборудования по лизингу, без учёта субсидий на строительство инфраструктуры.

Рядом с действующей площадкой выделена дополнительная территория в шесть гектаров, которая в перспективе будет застроена новыми цехами для расширения производств резидентов парка.