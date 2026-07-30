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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Завершено строительство земснаряда «Иртыш-2503»

© www.korabel.ru

В Астрахани на производственной площадке «Стройлидерплюс» завершили строительство земснаряда «Иртыш-2503» проекта FPDR1. Дноуглубительное судно предназначено для Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан.

Судно получило класс «О2,0(лёд 10)». Его длина — 51,5 метра, ширина — 12,2 метра, высота борта — 3 метра. В силовой установке два двигателя по 350 кВт, экипаж — 28 человек. «Иртыш-2503» предназначен для дноуглубительных работ на внутренних водных путях.

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Источник: www.korabel.ru

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