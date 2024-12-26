Под Астраханью открыли подстанцию

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В Приволжском районе Астраханской области после реконструкции открыли подстанцию «Началово». Она обеспечит электроснабжением более 30 тысяч местных жителей.

Данная подстанция долго эксплуатировалась, в работу ее запустили больше 60 лет назад. Но за это время количество потребителей электроэнергии значительно возросло. Устаревшие технические возможности питающего центра уже не могли справляться с такой нагрузкой. Поэтому реновация подстанции была необходимой мерой. В ходе реконструкции проведено комплексное обновление оборудования.

По его словам, на объекте заменены два устаревших трансформатора, установлена система релейной защиты и автоматики отечественного производства. Результатом стало то, что мощность питающего центра увеличится почти вдвое. Инвестиции в модернизацию подстанции составили порядка 260 миллионов рублей.

Проведенные работы позволят повысить качество и стабильность электроснабжения домов и предприятий Приволжского района, а значит — создать более комфортные условия жизни для астраханцев.

© bloknot-astrakhan.ru

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