В алтайском селе открыли новую поликлинику
29 июля в алтайском райцентре Смоленское открыли новую поликлинику ЦРБ на 210 посещений в смену.
Качественную помощь смогут получать здесь более 20 тысяч жителей Смоленского района и соседних территорий. Благодаря совместной работе правительства края, властей муниципалитета, депутатов «Единой России» удалось найти деньги на стройку. Расходы составили 750 млн рублей. Из них 440 млн направлены краю по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Оставшаяся сумма — вложения из краевого бюджета.
За последние пять лет в Алтайском крае построены и отремонтированы почти 150 медицинских объектов. До конца года планируется открытие новой поликлиники в Зональном районе и завершение капитального ремонта Кулундинской ЦРБ.
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