В Чувашии открылась новая поликлиника
29 июля в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики открылась новая поликлиника. Поликлиника площадью около 1000 кв.м в Моргаушах построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь два отделения: детское и взрослое, каждое с отдельным входом.
Прием пациентов будут вести участковые терапевты, педиатры, а также врачи узкого профиля: оториноларинголог, офтальмолог, невролог. Здесь же предусмотрены кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, отдельные процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей.
Здание поликлиники соответствует всем современным требованиям. Кабинеты приема врачей светлые, комфортные, оснащены мебелью и оборудованием в соответствии с действующими стандартами. Для удобства пациентов в поликлинике организовали раздельные потоки посетителей с признаками инфекционных заболеваний и тех, кто пришел на плановый прием. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, оборудованы санузлы и удобные зоны ожидания.
Отметим, что за последние 5 лет в Моргаушском округе в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения построено 6 новых ФАПов, оснащенных медицинским оборудованием, проведен капитальный ремонт старого корпуса поликлиники районной больницы в с. Моргауши, поликлиники в с. Б. Сундырь, а также 10 врачебных амбулаторий и 11 ФАПов.
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