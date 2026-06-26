В селе Шихазаны Канашского муниципального округа начала работу новая четырёхэтажная многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Современное медицинское учреждение будет обслуживать более 31 тысячи местных жителей, включая 4,3 тысячи детей, и обеспечит сельскому населению доступ к передовой высокотехнологичной диагностике.

Поликлиника в Шихазанах построена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Прием пациентов здесь будут вести участковые терапевты, педиатры, а также врачи узкого профиля.

Главным новшеством в местной сельской медицине стал компьютерный томограф, который впервые установили в Канашском муниципальном округе. Это оборудование позволит выявлять у пациентов сложные патологии на ранних стадиях, в том числе онкологические. Арсенал врачей также пополнили цифровой рентген-аппарат, флюорограф, маммограф и новейшие УЗИ-аппараты с функцией эластометрии печени, позволяющей неинвазивно оценивать состояние тканей и контролировать динамику лечения.

В поликлинике разделили потоки, чтобы пациенты с повышенной температурой и признаками инфекций не пересекались с теми, кто пришел на плановый осмотр. Это особенно важно в сезон простудных заболеваний. Для удобства маломобильных граждан создана безбарьерная среда с просторными лифтами. Внутреннее пространство — от светлых зон ожидания с понятной навигацией до униформы медицинского персонала — оформлено в едином стиле федерального бренда «Служба здоровья».

Новая поликлиника будет ориентирована на профилактику заболеваний и продвижение здорового образа жизни среди населения. Для этого в структуре учреждения предусмотрено отделение медицинской профилактики.